Le Figaro: «порочный круг» — французские медики бегут из больниц из-за невыносимых условий труда
По мере того как количество заражений снова растёт, свидетельства указывают на истощение персонала больниц, который в течение последних 18 месяцев сражался с кризисом в области здравоохранения, сообщает Le Figaro. Представитель Национального профсоюза медработников (SNPI) Тьерри Амуру привык к тяжёлым условиям труда в сфере здравоохранения, где он работает с 1984 года, однако уверяет, что на этот раз всё по-другому. На его взгляд, пандемия COVID-19 нанесла смертельный удар по системе здравоохранения, истощив персонал и заставив всё большее число профессионалов, которые бросают своё дело, оказаться на грани полного упадка сил.
На национальном уровне тревогу поднял научный совет при президенте республики. В приложении к отзыву организации от 5 октября было подсчитано, что 20% коек в университетских и региональных больницах во Франции было упразднено из-за отсутствия медицинских работников. Как подчёркивалось в документе, несмотря на кампанию по вакцинации, система здравоохранения может оказаться перегруженной в период эпидемического подъёма из-за «истощения медперсонала, что снижает возможности госпитализации пациентов». Французская федерация больниц настроена не менее серьёзно. «Ситуация более напряжённая, чем в 2019 и 2020 годах», — предупреждают в организации, замечая, что положение «с каждым следующим месяцем кризиса положение становится всё более хрупким».
По словам собеседников газеты, больницы сталкиваются с несколькими дилеммами, которые в совокупности образуют «бурю». Во-первых, растёт число неявок на рабочие места. В среднем по стране их количество доходит до 10%, а в Марселе достигает 11,6%. Вторая проблема — нехватка персонала, необходимого для ухода за пациентами: от 2% до 5% позиций медперсонала остаются вакантными, что является настоящей проблемой. При этом среди медсестёр число вакантных позиций доходит до 10—15% по всей территории страны. К этим трудностям добавляются увольнения сотрудников, истощённых кризисом в области здравоохранения и «разочарованных» отсутствием улучшения условий их работы. «Я каждый день вижу измождённых, истощённых людей, которые увольняются», — говорит генеральный секретарь Автономной федерации работников общественных больниц Эрик Лабурдет.
Что ещё более серьёзно, у молодых специалистов наблюдается потеря интереса по отношению к больнице: «набирать студентов, выпустившихся из вуза, становится сложнее», — подчёркивают во Французской федерации больниц. Организация встревожена этой ситуацией, поскольку она ограничивает возможности для манёвра в медицинских учреждениях и может обернуться катастрофой в будущем.
На самом деле проблемы, ставшие причиной невыходов на работу и увольнений, — заработная плата, условия труда, нехватка персонала — были известны давно и на протяжении многих лет снижали привлекательность этих профессий, отмечает издание. Однако COVID-19 стал последней каплей, переполнившей чашу. Сотрудники, в течение полутора лет работавшие в «адском темпе», чувствуют, что их усилия не вознаграждаются, а логика сокращения числа коек и максимизации эффективности не собирается останавливаться. «У нас есть ощущение, что больше ничего не может измениться», — сетует Тьерри Амуру, напоминая, что в 2020 году в разгар эпидемии было сокращено 5758 коек для полной госпитализации.
Первый вице-председатель профсоюза интернов Александр Брудон также осуждает «нестерпимый» разрыв между вовлечением сотрудников в работу с марта 2020 года и малым вознаграждением, на которое они могут рассчитывать сегодня. «Ковид был особенно травмирующим периодом для интернов. Во время первых волн они часто занимались медициной в изоляции, в одиночку наблюдали, как пациенты умирают, а их тела наскоро бальзамируют из-за заразности. Эти сцены оставили свой след в подсознании», — отмечает Брудон.
Сегодня «все боятся, что эта травма повторится». По словам Эрика Лабурдетта, эпидемия привела к дополнительной «психической нагрузке» для медперсонала. У некоторых даже образовалась форма «посттравматического стрессового синдрома». По данным Национального профсоюза медработников, отсутствие признания COVID-19 профессиональным заболеванием также «серьёзно потрясло» медиков.
«Это порочный круг: чем больше увеличивается рабочая нагрузка, чем больше людей уходит, тем больше нагрузка ложится на их коллег, которые уходят в свою очередь», — вздыхает Тьерри Амуру, призывая систему отреагировать на «бегство профессионалов». Кроме того, пиковые значения эпидемии сменяются периодами навёрствывания упущенного в отношении перенесённых операций, поэтому у работников нет периодов отдыха. К этому постоянному напряжению добавляется «разрыв» с населением: если французы хотят жить «как прежде», без масок и без осторожности, то сами медицинские работники продолжают тревожиться. «Это не так, как было в первую волну, когда все были с нами», — отмечает пресс-секретарь профсоюза. К счастью, требование об обязательной вакцинации мало повлияло на команды медиков, которые подчинились этому приказу, замечает издание.
В интервью французским СМИ министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что знает о «шторме», который переживает больничный сектор. «Самая серьёзная проблема, которая сейчас стоит перед нами, — это ухудшение условий труда из-за нехватки кадров»,— подчеркнул он. Однако решения, предлагаемые правительством, в числе которых отмена лимитированного набора и опора на службу занятости в попытке вернуть уволившихся медиков, не кажутся достаточными представителям профсоюзов. Они требуют прекратить логику экономии и ликвидации коек, применяемую в больничном секторе. В среду вечером в эфире канала RTL председатель медицинской комиссии общественных больниц Парижа Реми Саломон призвал разработать «план Маршалла или шоковой терапии привлекательности» для больниц. «Это не должно быть латанием дыр», — предупредил он.
Ссылки по теме
-
ВОЗ: в Европе третью неделю подряд растёт заболеваемость COVID-19 из-за ослабления ограничений
-
Independent: пациенты британских больниц ждут койку в стационаре по двое суток
-
Independent: «это не уровень первого мира» — из-за нехватки персонала онкологи в британском Ноттингеме отказывают некоторым пациентам в химиотерапии
-
Euronews: беспрецедентный случай для ЕС — 3000 непривитых врачей во Франции отстранили от работы