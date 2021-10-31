Le Figaro: «порочный круг» — французские медики бегут из больниц из-за невыносимых условий труда

Всё больше свидетельств указывают на истощение персонала французских больниц после полутора лет борьбы с пандемией COVID-19, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, в последние месяцы в стране наблюдается рост числа увольнений медперсонала и неявок на рабочее место. В результате образуется своего рода порочный круг, когда уход одних сотрудников больниц делает условия труда их коллег ещё более тяжёлыми, отмечает газета.

По мере того как количество заражений снова растёт, свидетельства указывают на истощение персонала больниц, который в течение последних 18 месяцев сражался с кризисом в области здравоохранения, сообщает Le Figaro. Представитель Национального профсоюза медработников (SNPI) Тьерри Амуру привык к тяжёлым условиям труда в сфере здравоохранения, где он работает с 1984 года, однако уверяет, что на этот раз всё по-другому. На его взгляд, пандемия COVID-19 нанесла смертельный удар по системе здравоохранения, истощив персонал и заставив всё большее число профессионалов, которые бросают своё дело, оказаться на грани полного упадка сил.

На национальном уровне тревогу поднял научный совет при президенте республики. В приложении к отзыву организации от 5 октября было подсчитано, что 20% коек в университетских и региональных больницах во Франции было упразднено из-за отсутствия медицинских работников. Как подчёркивалось в документе, несмотря на кампанию по вакцинации, система здравоохранения может оказаться перегруженной в период эпидемического подъёма из-за «истощения медперсонала, что снижает возможности госпитализации пациентов». Французская федерация больниц настроена не менее серьёзно. «Ситуация более напряжённая, чем в 2019 и 2020 годах», — предупреждают в организации, замечая, что положение «с каждым следующим месяцем кризиса положение становится всё более хрупким».

По словам собеседников газеты, больницы сталкиваются с несколькими дилеммами, которые в совокупности образуют «бурю». Во-первых, растёт число неявок на рабочие места. В среднем по стране их количество доходит до 10%, а в Марселе достигает 11,6%. Вторая проблема — нехватка персонала, необходимого для ухода за пациентами: от 2% до 5% позиций медперсонала остаются вакантными, что является настоящей проблемой. При этом среди медсестёр число вакантных позиций доходит до 10—15% по всей территории страны. К этим трудностям добавляются увольнения сотрудников, истощённых кризисом в области здравоохранения и «разочарованных» отсутствием улучшения условий их работы. «Я каждый день вижу измождённых, истощённых людей, которые увольняются», — говорит генеральный секретарь Автономной федерации работников общественных больниц Эрик Лабурдет.

Что ещё более серьёзно, у молодых специалистов наблюдается потеря интереса по отношению к больнице: «набирать студентов, выпустившихся из вуза, становится сложнее», — подчёркивают во Французской федерации больниц. Организация встревожена этой ситуацией, поскольку она ограничивает возможности для манёвра в медицинских учреждениях и может обернуться катастрофой в будущем.

На самом деле проблемы, ставшие причиной невыходов на работу и увольнений, — заработная плата, условия труда, нехватка персонала — были известны давно и на протяжении многих лет снижали привлекательность этих профессий, отмечает издание. Однако COVID-19 стал последней каплей, переполнившей чашу. Сотрудники, в течение полутора лет работавшие в «адском темпе», чувствуют, что их усилия не вознаграждаются, а логика сокращения числа коек и максимизации эффективности не собирается останавливаться. «У нас есть ощущение, что больше ничего не может измениться», — сетует Тьерри Амуру, напоминая, что в 2020 году в разгар эпидемии было сокращено 5758 коек для полной госпитализации.

Первый вице-председатель профсоюза интернов Александр Брудон также осуждает «нестерпимый» разрыв между вовлечением сотрудников в работу с марта 2020 года и малым вознаграждением, на которое они могут рассчитывать сегодня. «Ковид был особенно травмирующим периодом для интернов. Во время первых волн они часто занимались медициной в изоляции, в одиночку наблюдали, как пациенты умирают, а их тела наскоро бальзамируют из-за заразности. Эти сцены оставили свой след в подсознании», — отмечает Брудон.

Сегодня «все боятся, что эта травма повторится». По словам Эрика Лабурдетта, эпидемия привела к дополнительной «психической нагрузке» для медперсонала. У некоторых даже образовалась форма «посттравматического стрессового синдрома». По данным Национального профсоюза медработников, отсутствие признания COVID-19 профессиональным заболеванием также «серьёзно потрясло» медиков.

«Это порочный круг: чем больше увеличивается рабочая нагрузка, чем больше людей уходит, тем больше нагрузка ложится на их коллег, которые уходят в свою очередь», — вздыхает Тьерри Амуру, призывая систему отреагировать на «бегство профессионалов». Кроме того, пиковые значения эпидемии сменяются периодами навёрствывания упущенного в отношении перенесённых операций, поэтому у работников нет периодов отдыха. К этому постоянному напряжению добавляется «разрыв» с населением: если французы хотят жить «как прежде», без масок и без осторожности, то сами медицинские работники продолжают тревожиться. «Это не так, как было в первую волну, когда все были с нами», — отмечает пресс-секретарь профсоюза. К счастью, требование об обязательной вакцинации мало повлияло на команды медиков, которые подчинились этому приказу, замечает издание.

В интервью французским СМИ министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что знает о «шторме», который переживает больничный сектор. «Самая серьёзная проблема, которая сейчас стоит перед нами, — это ухудшение условий труда из-за нехватки кадров»,— подчеркнул он. Однако решения, предлагаемые правительством, в числе которых отмена лимитированного набора и опора на службу занятости в попытке вернуть уволившихся медиков, не кажутся достаточными представителям профсоюзов. Они требуют прекратить логику экономии и ликвидации коек, применяемую в больничном секторе. В среду вечером в эфире канала RTL председатель медицинской комиссии общественных больниц Парижа Реми Саломон призвал разработать «план Маршалла или шоковой терапии привлекательности» для больниц. «Это не должно быть латанием дыр», — предупредил он.