ZDF: так цепочки заражений не разорвать — россияне путешествуют во время «коронаканикул»

Эпидемиологическая ситуация в России ухудшается с каждым днём, сообщает ZDF. Растёт число заражений и смертей от коронавируса. К тому же пандемия «омолодилась», и в больницы всё чаще поступают маленькие дети и груднички. Чтобы сдержать распространение COVID-19, власти страны объявили «коронаканикулы», но вместо того, чтобы сидеть на карантине, россияне путешествуют, рассказывает немецкий телеканал.

Отец Елены умер от коронавируса. Россиянка дала интервью местному телевизионному каналу, потому что она была в шоке от того, что увидела, когда боролась за выдачу его трупа. Места для мёртвых нет. Для сотрудников патологоанатомического отделения в Иванове это также тяжёлое зрелище.

ЕЛЕНА БОЙКО, заведующая патологоанатомическим отделением: Один из наших медбратьев упал в обморок и нам пришлось перегружать мешки для перевозки трупов ограниченными силами — в том числе и женщинам пришлось помогать. Вид, конечно, неприятный. Мурашки по коже бегут.

В некоторых областях России не хватает сотрудников скорой помощи, в других — кислорода. И отовсюду приходят сообщения о том, что пандемия «омолодилась». В больницу всё чаще поступают маленькие дети и груднички. Россия в борьбе с волной «дельта»-штамма. В этой больнице, в 6 часах езды от Москвы, происходящее воспринимают как войну. И не только здесь.

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, главврач Борской центральной районной больницы: В мирное время в нашей больнице 430 койко-мест. Сейчас их 800. Для этого мы сократили ряд отделений, которые нам не нужны. В мирное время мы их снова откроем.

Вакцинирована только треть населения. При этом бесплатно предлагаются четыре препарата. Все отечественного производства. Ни один из них не признан ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств. Сегодня на G20 Владимир Путин выступил за то, чтобы…

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов.

Больше 1000 смертей в день. Уже несколько недель подряд каждый день регистрируется рекордное число заражений. Помочь с этим призваны всероссийские «коронаканикулы». Семь дней выходных, которыми многие воспользовались, чтобы отправиться в путешествие. Так цепочки заражений, скорее всего, разорвать не удастся.

Эти добровольцы готовятся к работе в центрах по борьбе с коронавирусом. Тяжелобольных пациентов нужно укутать, помыть, накормить. Тем временем их соотечественники продолжают игнорировать коронавирус.

ПЁТР СИМЧЕНКО, доброволец: Когда я с таким сталкиваюсь, у меня иногда это вызывает раздражение, иногда злит, иногда чувствуешь жалость. Но в то же время я понимаю, что человек свободен и сам выбирает, чего он хочет.

Из-за того, что режим постоянно крал свободы, бунт против масок нарастает. Так как власти не раз обманывали, к ним нет доверия. Так многие объясняют ситуацию. За глубокую пропасть недоверия между правительством и народом россиянам приходится расплачиваться своим здоровьем и нередко своей собственной жизнью.

Дата выхода в эфир 30 октября 2021 года.