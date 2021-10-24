SCMP: друг от друга секретов нет — эксперты считают, что Китай и Россия углубят сотрудничество с помощью патрульных миссий
В будущем в рамках военных учений Китай и Россия могут провести совместное воздушное и морское патрулирование, пишет South China Morning Post со ссылкой на мнение военных аналитиков. Подобную точку зрения они высказали, в то время как силы обеих стран бок о бок прошли через пролив Цугару и мимо островов Идзу неподалёку от Японии в пику США.
Москва и Пекин проводили совместное воздушное и морское патрулирование и раньше, однако их сочетание в ходе будущих учений углубит сотрудничество держав в области обороны на фоне конфронтации с США и их союзниками.
«С развёртыванием более совершенных вооружений обе страны полны решимости улучшить свою координацию и продемонстрировать, что у них друг от друга секретов нет. Им это нужно, чтобы повысить их общую способность справляться с конфликтами или чрезвычайными ситуациями», — отметил комментатор по военным делам Юэ Ган.
В субботу Министерство обороны Китая заявило, что 10 военных судов и шесть вертолётов этих двух стран вышли на патруль в Японское море, Западную часть Тихого океана, и Восточно-Китайское море, где находились на протяжении недели начиная с 17 октября. По словам ведомства, эти мероприятия были направлены на укрепление двустороннего партнёрства и потенциала проведения совместных операций.
Китай и Россия регулярно проводят военные учения ещё с 2012 года. С 2019 года Москва и Пекин каждый год осуществляют совместное стратегическое воздушное патрулирование над Восточно-Китайским и Японским морями.
«Они пытаются продемонстрировать свою решимость совместно поддерживать региональную стабильность», — считает бывший инструктор НОАК Сун Чжунпин.
По словам военных наблюдателей, предстоящие учения могли бы пройти в Восточно-Китайском и Японском морях, так как и у Пекина, и у Москвы есть свои интересы в этих водах. Юэ также отметил, что целью манёвров может быть отработка противокорабельной и противовоздушной обороны.
Вместе с тем флот Китая и России прошёл через пролив Цугару, после чего вошёл в Тихий океан, где у США есть немало военных баз. «Появление там китайских и российских военных кораблей — это серьёзное предупреждение как для США, так и для Японии», — полагает Сон.
Оба эксперта указывают на то, что причина сближения китайских и российские военных кроется в том, что и Москва, и Пекин столкнулись с растущим внешним давлением, в частности с появлением нового альянса AUKUS (США, Великобритания и Австралия) и блока Quad (Япония, США, Индия и Австралия).
«Всё это представляет относительно серьёзную угрозу для Китая и, более того, даже для России… Для Китая и России очень важно укреплять взаимное доверие в военной области, активизировать совместные военные учения и улучшать взаимное стратегическое сотрудничество», — подытожил Сун.
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