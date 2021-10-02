Метеоролог: управление погодой — великий инструмент власти
Некоторые страны стали определять погоду самостоятельно, о чём регулярно пишут СМИ. Этим летом газеты пестрили заголовками: «В Дубае вызывают искусственный дождь, чтобы легче переносить 50-градусную жару», «Искусственный дождь смягчает засуху и жару в Азии, но создает напряжённость», «Китай освоил модификацию погоды — стоит ли волноваться?», — передаёт N-TV.
Как отмечает метеоролог Франк Бёттчер, волноваться действительно стоит, поскольку изменение погоды всегда сопровождается «огромными побочными эффектами». Необходим постоянный контроль. По его словам, нужно помнить: «Если где-то идёт дождь, это означает, что где-то он отсутствует». Это представляет собой проблему: например, если попытаться избавить одних людей от ливней и что-то пойдёт не так, то какое-нибудь поле или деревня могут полностью погрузиться в воду.
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