Некоторые страны, например ОАЭ и Китай, активно внедряют технологии модификации погоды в повседневную жизнь: с помощью ракет и дронов они вызывают искусственные дожди и разгоняют облака, передаёт N-TV. Как отмечает метеоролог Франк Бёттчер, управление погодой представляет собой «великий инструмент власти», за которым, однако, скрывается огромный конфликтный потенциал.

Некоторые страны стали определять погоду самостоятельно, о чём регулярно пишут СМИ. Этим летом газеты пестрили заголовками: «В Дубае вызывают искусственный дождь, чтобы легче переносить 50-градусную жару», «Искусственный дождь смягчает засуху и жару в Азии, но создает напряжённость», «Китай освоил модификацию погоды — стоит ли волноваться?», — передаёт N-TV.

Как отмечает метеоролог Франк Бёттчер, волноваться действительно стоит, поскольку изменение погоды всегда сопровождается «огромными побочными эффектами». Необходим постоянный контроль. По его словам, нужно помнить: «Если где-то идёт дождь, это означает, что где-то он отсутствует». Это представляет собой проблему: например, если попытаться избавить одних людей от ливней и что-то пойдёт не так, то какое-нибудь поле или деревня могут полностью погрузиться в воду.

В ОАЭ для вызова искусственного дождя используются дроны. Они воздействуют на облака с помощью электрических разрядов, вследствие чего молекулы воды «сливаются» и образуют маленькие капли, которые затем выпадают на землю. Китайцы используют ракеты со специальным химическим составом для разгона облаков. Яркий пример: погода во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2008 должна была быть ясной, и китайцы заранее предотвратили дождь.

Интересно, отмечает метеоролог, что этим занимаются в первую очередь «диктаторские государства». «Когда в Санкт-Петербурге проводится международная конференция, например саммит G20 или G7, или военная демонстрация, Владимир Путин создаёт ясную погоду», — утверждает Бёттчер.

По словам Бёттчера, исследования продолжаются, потому что управление погодой представляет собой «великий инструмент власти». Если бы государства могли влиять на погоду, её можно было бы использовать в качестве оружия, в том числе и с военной точки зрения, и вести с её помощью войны. «Если я разгоню облака, я могу вызвать в некоторых регионах засуху и оставить их без воды. С другой стороны, я могу использовать сильный дождь в качестве оружия. Грозовая туча, которую я выпущу над противоборствующими войсками или над политически непопулярными регионами. За этим скрывается невероятный конфликтный потенциал, это безумный инструмент власти. Об этом нельзя забывать», — подчёркивает Бёттчер в подкасте N-TV.