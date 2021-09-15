Le Monde: В WADA намерены пересмотреть запрет на марихуану

Всемирное антидопинговое агентство объявило, что пересмотрит включение каннабиса в список запрещённых к приёму веществ, пишет Le Monde. Как отмечает автор статьи, это решение поддержал ряд политиков, спортсменов и знаменитостей.
Всемирное антидопинговое агентство объявило, что намерено пересмотреть включение каннабиса в список запрещённых к приёму веществ, пишет Le Monde. Как пояснили в администрации этой организации, с таким запросом к ним обратились несколько сторон. Так что они запланировали на 2022 год научное исследование этого вопроса.
Издание напоминает, что несколько месяцев назад за его употребление была отстранена от соревнований знаменитый американский спринтер Ша'Карри Ричардсон. Многие рассчитывали, что она возьмёт медали в Токио, но на Олимпиаду она не попала из-за того, что в её анализах обнаружили следы марихуаны. Этот случай и стал поводом для дебатов в отношении присутствия этого наркотика в списке запрещённых для спортсменов веществ. Многие знаменитости, спортсмены и политики заявили, что считают это правило устаревшим и неполезным, отмечает автор статьи.
Глава Международной федерации атлетики Себастьян Коу также призвал пересмотреть статус каннабиса. «Вполне не бессмысленна сегодня идея сделать такой пересмотр, — заявил он во время Олимпийских игр в июле. — Это разумно, нет ничего, что было бы написано раз и навсегда. Мы адаптируемся и делаем переоценку, когда приходит случай».
Более 100 человек погибли и 52 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом сообщили в национальной службе по вопросам, касающимся заключённых.
Полузащитник и капитан «Барселоны» после поражения от лиссабонской «Бенфики» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера команды Рональда Кумана.
На Камчатке сотрудники полиции остановили внедорожник, где обнаружили и изъяли из незаконного оборота более тонны красной икры стоимостью свыше 34 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Главный тренер шведского «Мальмё» Йон Даль Томассон после поражения от петербургского «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопрос, есть ли у петербургской команды шансы во встречах с туринским «Ювентусом».
Мужчины при достижении возраста 60 лет и женщины при достижении 55 лет могут претендовать на единовременную выплату средств пенсионных накоплений. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда по Нижегородской области.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно получить от Австралии ответы по условиям соглашения AUKUS с США и Великобританией касательно продажи атомных подлодок.