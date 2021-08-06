Rzeczpospolita предупреждает об опасности «великорусского национализма» и упоминаний о единстве русских и украинцев

Упоминания о едином историческом прошлом русского и украинского народов из уст президента России Владимира Путина свидетельствуют об опасности «великорусского национализма» и «намекают на множество угроз», предупреждает польское издание Rzeczpospolita. И хотя в недавней статье Путина на эту тему не содержится никакого явного послания для Польши, Кремль наверняка преподнесёт и историю Речи Посполитой в негативном ключе, уверен автор — поэтому Варшава должна решительнее использовать свою политику «мягкой силы» в отношении Украины и Белоруссии.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин опубликовал пространную статью на тему истории российско-украинских отношений под красноречивым называнием «Об историческом единстве русских и украинцев». Эта статья представляет собой интерпретацию истории Украины (а отчасти и Белоруссии), известную по публиковавшимся во времена царской и советской России историческим трудам и учебникам, причём главным в ней является тезис о национальном единстве средневековой Руси, что свидетельствует об опасности «великорусского национализма», пишет Rzeczpospolita.



Согласно концепции Путина, иллюзии большевиков привели к тому, что белорусов и малороссов признали отдельными народами, а Россию превратили в федерацию советских республик, но многие жители Украины по-прежнему якобы считают, что они и русские — это один народ, поясняет автор. По его мнению, такой подход российского лидера «намекает на множество угроз», хотя подобные идеи ранее уже озвучивались в работах признанных учёных, причём не только российских, но и украинских, во главе, например, с Николаем Костомаровым — одним из символов украинского движения XIX века.



Более того, саму идею, что малороссы и великороссы — это один и тот же народ, во второй половине XVII века продвигала и элита казацкого государства, констатирует Rzeczpospolita. А в XIX веке значительная часть образованного населения территорий современной Украины, в особенности тех, которые Польша утратила после восстания Хмельницкого, причисляла себя одновременно и к малороссам, и к русским, напоминает автор.



Даже в Галиции в 1870-х годах «москвофильское» движение было гораздо сильнее, чем украинское, — что уж говорить о настроениях в Российской империи, которая активно боролась с «малороссийским сепаратизмом», подчёркивается в статье. И вполне возможно, что если бы не Первая мировая война, на значительной части сегодняшней Украины до сих пор сохранилось бы «малороссийское самосознание», предполагает автор. В то же время польское государство — а в XIX веке польские национальные элиты — традиционно вело систематическую борьбу со «всерусской идеей», напоминает Rzeczpospolita.



По мнению автора, утверждения Путина о «единстве средневековой Руси» содержат в себе несомненные преувеличения. Кроме того, серьёзные возражения вызывают и некоторые другие предлагаемые российским президентом интерпретации, подчёркивается в статье. В частности, в исторических взглядах Путина присутствует «типичная для основного течения российской исторической науки методологическая ошибка», пишет Rzeczpospolita: «Это убеждённость в неизменности значения слов на протяжении веков, склоняющая считать, что понятие «русский» в средневековых летописях означало то же самое, что значит сейчас».



Однако опасность заключается в том, что из утверждения, будто украинцы и русские — это «один народ», следует логичный вывод о принадлежности Украины к российской национальной территории, подчёркивается в статье: «Таким образом, политика России в отношении неё становится политикой в отношении собственной национальной и утраченной государственной территории». При таком подходе Путин уже выступает в роли не поборника «российской имперской идеи», в чём его часто обвиняют, а защитника «существующего в его воображении «всерусского» народа» и единого российского государства, которому угрожают поползновения Запада, стремящегося сделать из Украины «анти-Россию», пишет Rzeczpospolita.



«Хуже того: Путин, кажется, не способен понять иные точки зрения, в чём убеждают эмоции, которые он демонстрирует в своём интервью. Он искренне считает единственно верным обрисованное им видение истории Украины, опирающееся на принципы этнического национализма во всерусской версии, не понимая, что события прошлого можно интерпретировать иначе», — сообщается в статье.



Путин игнорирует также и то, что «национальная идентификация опирается не только на общность языка, веры или обычаев, но прежде всего на общественное самосознание», отмечает Rzeczpospolita. По всей видимости, российский президент полагает, что её также можно легко изменить при помощи действий на государственном уровне, хотя ещё с конца XIX века «всерусскую идеологию отметали почти все украинские историки, которые работали вне досягаемости власти Кремля», говорится в статье.



Между тем современные украинские историки всё чаще называют Речь Посполитую «родиной современных поляков, литовцев, украинцев и белорусов, а также пространством, которое позволило сформироваться самобытной украинской национальной культуре», поясняет автор. Однако российский лидер (а также значительная часть стоящих за ним элит), опираясь на «этнонационалистические убеждения», продвигает довольно опасную логику, которая ранее уже подтолкнула к войнам сторонников Великой Сербии, а в первой половине XX века — Великой Германии, подчёркивается в статье.



По мнению автора, Путин усиленно навязывает мысль о том, что Украина в её современных границах имеет право на существование «только при условии сохранения тесных связей с Россией, как второе русское государство, и отказа от формирования своего самосознания на базе антироссийской идеологии». Если же она этого не сделает, Москва наверняка планирует признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики, а также «продолжит дестабилизировать украинское государство, стараясь лишить его всех тех земель, где население сохранило чувство общности с русскими», предостерегает Rzeczpospolita.



«Действительно ли Путин отважится активизировать военные действия или это просто блеф, сказать сложно. Но ясно то, что он хочет, чтобы мы об этом размышляли», — говорится в статье. С политической точки зрения это можно считать ответом Кремля на Вильнюсское заявление, в котором министр Дмитрий Кулеба от имени всего украинского государства признал Речь Посполитую не чуждым и поработившем украинцев государством, а частью «украинского национального наследия», поясняет автор. В этом документе, подписанном 7 июля 2021 года, напоминается, что политическая культура Украины сформировалась именно в Речи Посполитой и она имеет «гораздо более глубокие демократические традиции, чем российская», включая в себя право выступить против власти, если та попирает основополагающие гражданские права и свободы.



Ответная статья Путина — это чёткое послание Западу с призывом «не мутить воду», подчёркивается в статье. И в первую очередь, по мнению автора, оно адресовано тем странам, элитам которых «сложно сейчас признать Украину отдельным от России государственным образованием, а украинцев — самостоятельным народом с собственной историей». Одновременно оно предназначается и для тех жителей южных и восточных регионов Украины, которым не нравится политика Киева, пишет Rzeczpospolita: «Эту гипотезу подтверждает тот факт, что статья была опубликована не только на русском, но и на украинском языке, а также слова в ней об ошибках обеих сторон и бедах последних лет».



И хотя в этой статье «не содержится никакого послания для Польши, к которой Путин относится с долей почтения, как к эффективному противнику», однако вполне можно предположить, что Кремль активизирует свои действия, направленные на изображение польской истории «в негативном ключе», предупреждает автор. По его мнению, всё это должно подтолкнуть Варшаву лишь к более решительному использованию своей политики «мягкой силы» в отношении Украины и Белоруссии, невзирая на сложные условия. Также Польша должна принять меры, чтобы раскрыть глаза российской и западной общественности и помочь ей увидеть, «как Кремль манипулирует историей, причем не только XX века», говорится в статье.



Одновременно необходимо подчёркивать, что политика Путина в отношении Украины и Белоруссии «опирается на отсутствующее в международном праве понятие национальной исторической территории», а неспособность кремлёвских элит смириться с провалом «всерусского проекта» подталкивает их к нарушению элементарных международных норм, в том числе принципа суверенного равноправия государств, отмечается в статье. «В свою очередь, это делает невозможной теоретически желательную нормализацию отношений России с соседями, ЕС и НАТО», — заключает Rzeczpospolita.