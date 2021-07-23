Минобороны Польши: от России нас защитят «лучшие в мире» танки Abrams
В интервью порталу wPolsce министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил, что новые американские танки Abrams не слишком «тяжёлые» для польской инфраструктуры, пишет Gazeta. «...обратите внимание на то, где они будут размещены. Они будут размещены на равнине. Это равнина, которую стратеги называют «Смоленскими воротами» и «Брестскими воротами», поэтому она простирается от востока России до Польши. Там нет рек, через которые нужно было бы переправляться… эти танки просто-напросто будут защищать Варшаву и Польшу», — объяснил он.
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