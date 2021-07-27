«Игра в напёрстки»: CNN усомнился в выводе американских войск из Ирака

Хотя президент США Джо Байден заявил об официальном окончании боевой миссии американских войск в Ираке, в реальности эти военные останутся там же, но в роли инструкторов и советников, передаёт CNN. Как отмечает канал, во многом это похоже на «игру в напёрстки», так как изменения будут чисто символическими, в то время как суть работы американских военнослужащих останется такой же.

Спустя 18 лет после изначального вторжения президент США официально положил конец боевой миссии в Ираке. При этом на подобный шаг он пошёл всего через несколько месяцев после заявления о том, что американские войска покинут Афганистан. Джо Байден утверждает, что теперь настало время сфокусироваться на нынешних угрозах, а не на угрозах 20-летней давности. Тем не менее, в отличие от вывода войск из Афганистана, решение об окончании боевой миссии было принято, так как к этому призвал сам Ирак. При этом в реальности американские войска из Ирака не уходят: предполагается, что к концу года они будут выполнять роль советников.

В ходе встречи с премьер-министром Ирака в Белом доме президент Байден пообещал, что США по-прежнему будут оказывать этой стране гуманитарную, дипломатическую и военную поддержку.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Наша роль в Ираке будет заключаться в том, чтобы быть рядом, продолжать тренировать, оказывать содействие и помощь, а также бороться с ИГ* по мере его восстановления, однако к концу года речи о боевой миссии идти уже не будет.

Дуглас Олливант работал в администрации как Джорджа Буша — младшего, так и Обамы в качестве директора по делам Ирака в Совете по национальной безопасности. Он выходит с нами на прямую связь из Кулпепера, штат Вирджиния. Дуглас, спасибо, что уделили нам время.

ДУГЛАС ОЛЛИВАНТ, экс-директор по делам Ирака в Совете по национальной безопасности: Всегда пожалуйста.

Итак, у меня есть запись того, как пресс-секретарь Белого дома уклонилась от ответа на вопрос о том, сколько американских войск будет в Ираке к концу года. Вот что она сказала.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Первый шаг — это изменение формата миссии, отказ от военной роли и переход скорее к роли советников и инструкторов. Иракская сторона стремится, чтобы так было «на земле».

Неужели речь опять идёт об игре в напёрстки? Ведь американские войска, которые на данный момент находятся в Ираке, там же и останутся, однако их переквалифицируют в советников и инструкторов. Похоже, что реальное положение дел на местах никак не изменится. Насколько, на ваш взгляд, точна такая оценка?

ДУГЛАС ОЛЛИВАНТ: Во многом реальное положение дел на местах действительно никак не изменится, что, разумеется, заставляет нас задаться вопросом, почему об этом не заявили шесть или девять месяцев назад, что позволило бы избежать всего того томительного ожидания, которое тянулось те самые последние шесть или девять месяцев.

Однако нет, я бы не сказал, что на местах многое изменится. Сменятся некоторые названия; я не удивлюсь, если переименуют операцию; возможно, они понизят статус штаба в Ираке, руководство которым сейчас осуществляет генерал-лейтенант. Возможно, им теперь будет заведовать генерал-майор или бригадный генерал, что будет лучше подходить для миссии по подготовке. Однако если вы лейтенант, капитан или майор, который занимается работой «в поле» в Ираке, то для вас ситуация будет выглядеть примерно так же.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 июля 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.