Вести: на Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer

В Харькове выявили нарушения холодовой цепи транспортировки препаратов Pfizer. Как пишут «Вести», вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от -60 до -80 °С в двух контейнерах температура была 12,6 °С. Всего испорченными оказались 9360 доз вакцины.
В Харькове выявили нарушения холодовой цепи транспортировки 9360 доз препарата Comirnaty/Pfizer. Как пишут «Вести», вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от -60 до -80 °С в двух контейнерах температура была 12,6 °С.
Как рассказали на предприятии «Укрмедпостач» на странице в Facebook, всего перевозили 21 600 доз вакцины. Испорченный препарат переместили в карантин и после вернули.
В Национальной медицинской палате отметили, что на Украине около 38 тыс. доз Pfizer доставлялись с нарушениями температурного режима. В украинском Минздраве пока не прокомментировали произошедшее.
В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) подавили наступление условного противника.
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT поддержал предложение МВД России снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог для водителей, которые добровольно прошли техосмотр.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT решение Европейского суда юстиции поддержать требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) оказали помощь в лечении более 200 пациентам с тяжёлыми и средними формами течения коронавируса, находящимися в четырёх перепрофилированных лечебных учреждениях Республики Хакасия.
Согласно результатам опроса сервиса доставки «СберМаркет» и исследовательского агентства ResearchMe, около 20% россиян хотели бы работать удалённо из другого региона. Большинство респондентов мечтают переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в эфире радиостанции Žinių radijas заявил, что агентство ЕС по контролю внешних границ (Frontex) направит в Литву до 100 специалистов для борьбы с нелегальной миграцией.
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) планирует заключить контракт с бывшим наставником казанского «Рубина» Курбаном Бердыевым.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, автор законопроекта, предусматривающего введение штрафов за оставление домашних животных без владельца, в беседе с RT объяснил, для чего нужен этот закон.
Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
В России за сутки зарегистрировали 25 293 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявили 5 882 295 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.