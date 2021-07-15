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Вести: на Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Харькове выявили нарушения холодовой цепи транспортировки препаратов Pfizer. Как пишут «Вести», вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от -60 до -80 °С в двух контейнерах температура была 12,6 °С. Всего испорченными оказались 9360 доз вакцины.
Вести: на Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer
Reuters

В Харькове выявили нарушения холодовой цепи транспортировки 9360 доз препарата Comirnaty/Pfizer. Как пишут «Вести», вместо заявленного компанией-производителем температурного режима от -60 до -80 °С в двух контейнерах температура была 12,6 °С. 

Как рассказали на предприятии «Укрмедпостач» на странице в Facebook, всего перевозили 21 600 доз вакцины. Испорченный препарат переместили в карантин и после вернули.

В Национальной медицинской палате отметили, что на Украине около 38 тыс. доз Pfizer доставлялись с нарушениями температурного режима. В украинском Минздраве пока не прокомментировали произошедшее.
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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