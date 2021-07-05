Президент Латвии: Россия должна понимать — у Запада есть и воля, и способность себя защитить

Президент Латвии Эгилс Левитс в целом доволен тем, как ЕС и НАТО противостоят попыткам Москвы создать серые зоны на Западе притом, что западные державы понимают суть дезинформационных усилий России, заявил сам политик в интервью Svenska Dagbladet. По его словам, хотя с Россией и можно вести диалог, Москва должна понимать, что у Запада есть как воля к борьбе, так и способность себя защитить.

«Нельзя ничего сделать без людей, но ничто не устоит без институтов». Данное высказывание принадлежит Жану Монне — торговцу коньяком и финансисту, который также стал одним из главных советников всего западного мира в тёмные десятилетия XX века и духовным отцом современной Европы. Ныне с Монне мало кто спорит. Ренессанс предпринимательства и современные исследования показали, что межправительственные институты играют ключевую роль в ходе развития и роста, пишет Svenska Dagbladet.

Человек, который является живым свидетелем истины этого высказывания, не так давно посетил Стокгольм, чтобы отпраздновать 100-летний юбилей признания Латвии Швецией и 30-летнюю годовщину возобновления шведско-латышских дипломатических отношений. Президент Латвии Эгилс Левитс — это один из представителей того поколения, которое вернуло эту страну в число суверенных государств мира. При этом он обладает многолетним опытом работы в ключевых институтах Европы.

Семья Левитса эмигрировала в Западную Германию в 1972 году.

«Мой отец был евреем и критиком режима. Нас было таких несколько тысяч, которым разрешили покинуть Советский Союз в результате визита Никсона в Москву в мае того же года. В Латвию я вернулся в 1987-88 годах, когда Горбачёв начал свою перестройку», — вспоминает политик.

После этого Левитс присоединился к организации «Народный фронт», где стал юрисконсультом и работал над инициативой об объявлении независимости.

«В мае 1990 года она была принята тогдашним парламентом. Моя работа, очевидно, вызвала недовольство КГБ, поэтому меня выслали из страны незадолго до того, как парламент вынес своё решение, и я не мог вернуться до августа 1991 года, когда Латвия стала полностью независимой», — отмечает латвийский президент.

При этом, по словам Левитса, когда он приехал в ФРГ в 1972 году, он смог закончить там учёбу в самое подходящее время — когда начали меняться настроения и начались подвижки на Востоке. Будущий латвийский президент изучил государствоведение и право в Киле с акцентом на ситуации в СССР и ОВД.

Вернувшись в Ригу, он сначала работал советником парламента по международному праву, после чего стал первым послом своей страны в объединённой Германии, а затем министром юстиции и вице-премьером. Освобождение от Советского Союза привело к необходимости решать некоторые проблемы, связанные с международным правом, включая будущий статус русского населения на территории Латвии, пограничные вопросы, а также присутствие и вывод российских войск.

В результате у Левитса сложилась уникальная европейская юридическая карьера: в течение 10 лет он занимал должность судьи ЕСПЧ в Страсбурге и 15 лет — в Суде ЕС в Люксембурге.

«После оккупации мы переориентировали международное право в новое русло при помощи ряда пилотных дел, рассмотренных в Страсбурге», — вспоминает он.

В плане международного права русские, поселившиеся в Латвии после «оккупации» в 1940 году, имели статус нелегальных иммигрантов. Они могли подать ходатайство на получение гражданства или же могли остаться на территории страны, которая дозволяла это по гуманитарным соображениям. По мнению Левитса, это оказалось разумным решением.

При этом сразу же после объявления независимости Латвия задумалась о вступлении в ЕС, причём в августе 1991 года тогдашний глава МИД Германии Геншер пообещал поддержать заявку на присоединение к союзу трёх прибалтийских стран.

В своём интервью президент также упомянул о связи между цифровизацией общества и проблемой климата. Левитс убеждён в том, что миру необходимо измениться, так как речь идёт о выживании человечества в долгосрочной перспективе.

При этом его несколько беспокоит то, что достижения в области искусственного интеллекта могут быть использованы для подрыва «автономии человека»: от воспоминаний о детстве в тоталитарном обществе с засильем слежки так просто не избавиться.

«Мы в определённой степени уже сталкивались с гибридной деятельностью России, так что мы в некоторой степени понимаем, о чём идёт речь, — заявил Левитс. — Это осознание приходит постепенно. Через десять лет эти вопросы будут играть центральную роль в дискуссиях».

Тем не менее президент Латвии доволен действиями ЕС и НАТО, призванными дать отпор попыткам России создать серые зоны на Западе. Кроме того, идёт работа и на фронте борьбы с коррупцией и дезинформацией.

«Применимо к России работает диалог, но также и сдерживание. Они должны понимать, что у Запада есть и воля, и способность защитить себя», — подытоживает Эгилс Левитс.