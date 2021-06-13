Hill: США выделят Украине ещё $150 млн помощи на укрепление безопасности из-за «российской агрессии»

В Министерстве обороны США объявили, что предоставят Украине новый пакет помощи в размере $150 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности, передаёт The Hill. Пентагон ожидает, что дополнительные средства помогут украинским силам сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО.
США выделят Украине ещё $150 млн помощи на укрепление границ против России, сообщает The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
Согласно заявлению оборонного ведомства, дополнительные средства, выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, позволят «сохранить территориальную целостность страны, защитить границы и улучшить взаимодействие с НАТО».
Как отмечает издание, новый пакет помощи, который позволит стране «лучше защитить себя от российской агрессии», включает поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, средств обеспечения безопасной связи, средств радиоэлектронной борьбы и средств для медицинской эвакуации раненых.
Средства, выделенные конгрессом США в 2021 финансовом году, обусловлены прогрессом Украины в проведении оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Так, это стало дополнением к аналогичному пакету помощи в размере $125 млн, выделенному стране в марте в связи с тем, что «Украина достигла достаточного прогресса в проведении оборонных реформ в этом году».
Пентагон «продолжает поощрять Украину к проведению реформ, которые соответствуют принципам и стандартам НАТО, для продвижения евроатлантических устремлений страны», — приводит The Hill слова Кирби.
По словам пресс-секретаря Пентагона, с 2014 года США оказали Украине помощь на укрепление безопасности в размере $2,5 млрд.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному отделению ведомства доложить о ходе доследственной проверки по факту опрокидывания экскурсионного автобуса в Ленинградской области.
Президент США Джо Байден намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом темы Афганистана, Китая и России. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал инцидент с датским хавбеком Кристианом Эриксеном в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Финляндии.
Полузащитник сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов поддержал футболиста команды Дании Кристиана Эриксена, который пережил остановку сердца во время матча первого тура Евро-2020 с Финляндией (0:1).
Основные симптомы при заболевании коронавирусом могут изменяться из-за мутаций COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что медицинский штаб национальной команды на чемпионате Европы-2020 готов к инцидентам, подобным тому, что произошёл с полузащитником Дании Кристианом Эриксеном.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об инциденте с задержанием российской теннисистки Яны Сизиковой, которую подозревают в умышленном проигрыше парного матча на «Ролан Гаррос» в 2020 году.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT совместное коммюнике стран — участниц G7, в котором говорится, что государства, входящие в данную группу, выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией в сферах взаимного интереса. Вместе с этим страны G7 призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим.
Представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявил, что украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вышедший на замену в матче первого тура Евро-2020 против Хорватии (1:0), стал самым молодым футболистом, когда-либо игравшим в финальной части чемпионата Европы.