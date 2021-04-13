New York Times: США укрепят европейскую оборону отправкой ещё 500 военных в Германию

США не только не выведут из Германии часть своих войск, как планировал Дональд Трамп, но и увеличат военное присутствие в стране, пишет The New York Times. На базу в Висбадене будет отправлено дополнительно 500 военнослужащих США. Как подчеркнул глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Берлин, эти силы укрепят сдерживание и защиту в Европе, помогут в предотвращении конфликтов, а при необходимости будут «бороться и побеждать».

США расширят своё военное присутствие в Германии ещё на 500 военнослужащих для лучшей защиты Европы, пишет The New York Times. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Германию.

Это заявление не только опровергает планы администрации экс-президента США Дональда Трампа вывести из Германии до 12 тыс. из примерно 36 тыс. американских военных, базирующихся в стране — оно также обещает увеличение присутствия США во времена растущего беспокойства по поводу перемещений российских войск на границе с Украиной, отмечает издание.

«Эти силы укрепят сдерживание и защиту в Европе, — подчеркнул министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр. — Они повысят наши существующие возможности предупреждать конфликты и, при необходимости, бороться и побеждать».

Он не пояснил, какой конкретно будет миссия дополнительно отправляемых США военных, заметив лишь, что эта перемена «создаст больше пространства, больше возможностей в кибернетике и ведении электронной войны в Европе». Как напоминает издание, в последние недели Россия разместила на украинской границе больше войск, чем когда-либо с 2014 года. Чиновники Пентагона в частном порядке признаются: они не думают, что Москва находится на грани вторжения, однако в администрации Байдена возникли опасения.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала вести с Украины «крайне тревожными». Потенциал развития кризиса на Украине даёт администрации Байдена импульс к действию, которое, как говорят американские чиновники, уже было у президента на уме: изменить решение его предшественника о начале масштабного вывода американских военных из Германии.

Как отмечает издание, со вступления в должность президента в январе Джо Байден старается заверить европейских союзников США в том, что дни, когда президент Дональд Трамп упорно умалял значимость НАТО и американского альянса с Европой остались позади.

Перемещение войск коснётся двух подразделений, которые должны прибыть в Германию в сентябре и октябре. В процесс будут включены 750 членов семей и 345 позиций для местных жителей.

Одно из подразделений будет включать полевую артиллерию, комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, разведку, киберпространство, радиоэлектронную борьбу и космос, авиацию и элемент тылового обеспечения бригады. Другое будет работать над улучшением многонациональных операций.

Новый контингент будет размещён в Висбадене, где находится одна из самых современных военных баз США в Германии. Это штаб-квартира американской армии в Европе, поясняет издание. Там располагаются около 3 тыс. военнослужащих и членов их семей.

По словам Остина, запланированные изменения «значительно повысят нашу способность в любой момент мобилизовать силы для защиты наших союзников», приводит The New York Times слова нового главы Пентагона.