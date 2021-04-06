Эксперт Defense News: растущее военное сотрудничество России и Китая предвещает новые проблемы для НАТО

Хотя НАТО признаёт угрозу усиления Китая, со своим «евроцентристским» подходом блок слишком узко смотрит на проблему, уверен эксперт Defense News Ганс Биннендик. Он призывает не забывать об активно растущем военном сотрудничестве между Москвой и Пекином, амбициозных глобальных проектах КНР и российском «авантюризме».

На последней встрече глав МИД стран НАТО на передний план вышла тема Китая, пишет в своей статье для Defense News почётный научный сотрудник американского центра «Атлантический совет»* и бывший старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам обороны и контроля над вооружениями Ганс Биннендик.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не считает Пекин своим врагом, однако подъём КНР гарантирует «прямые последствия» для безопасности блока. Перечисляя сильные державы, представляющие угрозы для других стран, первым делом госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай.

Очевидно, НАТО понимает, что с КНР стоит считаться, но при этом, как отмечает автор статьи, «многие партнёры Америки по трансатлантическому блоку по-прежнему достаточно узко воспринимают военное влияние Китая на альянс».

В отношении Пекина основной упор союзники делают на угрозу китайских инвестиций в европейскую инфраструктуру, уязвимости оборонных цепей поставок, в которых задействованы товары китайского производства, зависимости от китайских технологий и слишком большого политического влияния КНР в Восточной и Юго-Восточной Европе. ЕС предпринимает определённые меры, чтобы урегулировать свои проблемы, но, как утверждает Биннендик, НАТО в его мировоззрении стоит выйти за пределы Европы и узреть «более масштабный вызов», который представляет собой Китай в сфере безопасности.

Как указали коллеги аналитика по Атлантическому совету в своём недавнем докладе The China Plan: A Transatlantic Blueprint for Strategic Competition («Китайский план: трансатлантическая программа стратегического соперничества»), текущий «евроцентристский» подход альянса упускает четыре взаимосвязанных фактора относительно Китая, которые могут оказать сильное влияние на блок.

Во-первых, США будут всё больше внимания уделять Китаю, подстраивая под него скорость своей военной модернизации. Оборонный бюджет КНР стремительно растёт, и крепнущая армия представляет всё более серьёзную проблему в Индийско-Тихоокеанском регионе для Америки, у которой сейчас нет средств на дополнительные военные расходы. В таких условиях «европейский театр действий может получать меньше внимания, чем когда Россию считали крупной державой, представляющей первостепенную угрозу».

Во-вторых, активно развивающиеся военные отношения между Китаем и Россией тоже могут стать серьёзной проблемой для НАТО. Хотя пока партнёры отвергают идею об официальном военном союзе, обе страны не прочь порассуждать о такой перспективе. Так, в прошлом году президент России Владимир Путин так прокомментировал тему потенциального союза: «Мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить».

Как обращает внимание автор статьи, обе страны часто проводят совместные учения и тесно сотрудничают в военно-промышленном комплексе. Это сотрудничество с российским промышленным потенциалом и китайскими технологиями, по мнению Биннендика, может подарить странам более продвинутые системы вооружений, с помощью которых они смогут противостоять союзникам Америки. Кроме того, поддержка Китая может «придать России уверенности в её военной активности в Европе», полагает эксперт.

Третьим фактором, который не стоит игнорировать союзникам по НАТО, служат амбициозные глобальные проекты Китая, такие как «Один пояс — один путь», «Полярный шёлковый путь» или «Цифровой шёлковый путь». Пытается ли таким образом Пекин ограничить свободу судоходства, проводить махинации в киберпространстве или загнать менее обеспеченные страны в «долговые ловушки», угрозы такого поведения актуальны для всех членов НАТО, настаивает Биннендик.

Последний фактор, по словам автора, заключается в перспективе «нежелательного», но всё-таки возможного конфликта между США и Китаем из-за слишком агрессивной территориальной экспансии последнего. В такой ситуации Европа не сможет оставаться в стороне. Потенциальная война между Пекином и Вашингтоном вряд ли ограничится одним регионом, как это было с войнами США в Корее и Вьетнаме. Европа как минимум ощутит финансовые тяготы противостояния с Китаем. Помимо этого, Америка может задействовать статью 5 натовского соглашения о взаимной обороне. «И США, вероятно, столкнутся с необходимостью перенаправить значительную часть вооружённых сил в Азию, оставив Европу более уязвимой перед российским авантюризмом», — добавляет аналитик.

Учитывая эти факторы, Биннендик рекомендует ЕС работать над укреплением собственного оборонного потенциала, вносить свой вклад в сдерживание Китая в Азии, давая Пекину понять, что союзники США по меньшей мере готовы поддержать Америку экономически и политически. НАТО следует проявлять осторожность и более активно налаживать отношения с союзниками США в Азии.

«Эти шаги в интересах Европы. Не стоит видеть в них воинственный настрой — скорее способ избежать неправильных расчётов с Китаем и продолжить сдерживать Россию», — настаивает автор статьи. Всё это можно совмещать с сотрудничеством с КНР в таких областях, как климатические изменения, борьба с пандемиями и нераспространение ядерного оружия.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.