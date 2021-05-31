Insider: экс-советник Трампа высказался перед сторонниками за переворот в США

На недавней конференции QAnon в Техасе у известного сторонника этого движения Майкла Флинна, бывшего советника по нацбезопасности экс-президента Дональда Трампа, спросили, почему в США не может случится такой же переворот, как в Мьянме. Флинн признался, что не видит причин, почему такое не могло бы произойти в Америке, и даже добавил, что «это должно произойти», сообщает Insider.

Бывший советник по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа Майкл Флинн на прошедших выходных побывал в Далласе, штат Техас, где принял участие в мероприятии конспирологического движения QAnon, популярного среди крайне правых. Выступая на сцене перед единомышленниками, Флинн заявил, что в США должен состояться такой же переворот, как в Мьянме, сообщает Insider.

Как напоминает издание, 1 февраля армия Мьянмы свергла законное демократическое правительство и задержала его лидеров. Переворот спровоцировал протесты по всей стране, которые военные принялись жёстко подавлять. По данным правозащитников в столкновениях с армией в общей сложности погибло порядка 800 жителей страны, включая 40 детей, более 4 тыс. были арестованы.

Выступление Флинна, ставшего одной из выдающихся фигур в QAnon, было главным пунктом программы прошедшей конференции. На видео с мероприятия, опубликованном в Twitter, оказался запечатлён момент с высказыванием экс-советника по поводу Мьянмы.

Один из зрителей в зале спросил у Флинна: «Хотелось бы знать, по каким причинам то, что случилось в Мьянме, не может случиться здесь (в США. — ИноТВ)». Под громкие одобрительные возгласы тех, кто, по всей видимости, поддержал вопрос, бывший советник Трампа ответил: «Нет таких причин. Мне кажется, это должно произойти и здесь».

Как обращает внимание Insider, по сообщениям некоторых СМИ, многие сторонники QAnon одобряют переворот в Мьянме и поддерживают идею, что то же самое нужно осуществить и в Америке.

Майкл Флинн в 2017 годупризнал себя виновным в даче ФБР ложных показаний относительно его контактов с Россией. А позднее экс-советник обвинил Минюст в провокации и от признания вины отказался. В ноябре прошлого года в самом конце своего президентского срока Дональд Трамп помиловал Флинна.