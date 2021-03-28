NBC: самый кровавый день переворота — путчисты в Мьянме убили более 100 гражданских

Минувший день стал самым кровопролитным с начала февральского переворота в Мьянме. По некоторым данным, службы безопасности юго-восточной страны убили более 100 человек, протестовавших против пришедшей к власти военной хунты, передаёт NBC News.

Перейдём к зарубежным новостям, к всё более ужасающей и кровопролитной ситуации в Мьянме, расположенной на юго-востоке Азии. Цифры действительно ошеломляют: только за сегодня в стране было убито более 100 человек, которые протестовали против военного переворота.

Предупреждаем: в репортаже содержатся шокирующие кадры. С подробностями корреспондент NBC Молли Хантер.

В более чем 40 населенных пунктах на территории Мьянмы службы безопасности стреляют на поражение в спасающихся бегством безоружных гражданских, оттаскивают протестующих в сторону, избивают людей.

На этих кадрах видно, как представители сил безопасности расстреливают в упор троих мужчин, которые проезжали мимо на мотоцикле. Согласно Associated Press и местным источникам, прошедший день стал самым смертоносным с момента февральского военного переворота — было убито более 100 человек. NBC не может самостоятельно подтвердить правдивость этой информации.

ДОКТОР САСА, спецпосланник ООН по Мьянме: Существует только один возможный сценарий. Во-первых, военные должны прекратить убивать, нападать на собственный народ.

Параллельно со всеми эти сценами хунта Мьянмы отмечала так называемый День вооружённых сил. Празднование сопровождалось военным парадом в центре столицы.

Кроме того, по словам посольства США, обстрелу подвергся американский центр. И сегодня посол США осудил насилие: «Это кровопролитие вселяет ужас. Профессиональная армия и полиция так себя не ведут».

Великобритания и США усиливают санкции против двух военных конгломератов Мьянмы. Но пока международное давление не остановило убийства.

Молли Хантер. NBC News.