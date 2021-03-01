TVE: ситуация в Мьянме заставляет опасаться повторения «кровавой бани» конца 1980-х

17:22
Сноубордистка Надыршина завоевала серебро ЧМ в Словении
Россиянка София Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в словенской Рогле.
17:21
Роспотребнадзор выявил нарушения в 14 COVID-стационарах Петербурга
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с начала года выявило нарушения в 14 стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом.
17:13
«Барселона» выступила с заявлением относительно обысков в офисе клуба
Футбольный клуб «Барселона» выступил с официальным заявлением относительно обысков, прошедших в офисе клуба.
17:10
В Воронеже предприятие загрязнило водохранилище
Росприроднадзор сообщил, что действия ООО «Левобережные очистные сооружения» привели к загрязнению Воронежского водохранилища. Ущерб составил более 725 млн рублей.
17:10
СК в Тверской области возбудил дело после убийства лося
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Вологодской области несколько человек во время незаконной охоты убили самку лося.
17:04
Коу считает, что ВФЛА сможет выполнить поставленные задачи для восстановления
Президент World Athletics Себастьян Коу прокомментировал решение совета World Athletics одобрить план восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
16:59
World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах
Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
16:56
СБУ возбудила дело в отношении Партии Шария
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении Партии Шария по подозрению в нарушении правил регистрации политических партий.
16:56
В ЯНАО разработали систему реабилитации после перенесённого COVID-19
В Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.
16:54
В Ливане ослабили карантинный режим
Власти Ливана ослабили карантинный режим и разрешили возобновить работу предприятиям сферы торговли и обслуживания.
16:46
Стал известен состав сборной России на ЧМ по шорт-треку
Тренерский штаб сборной России по шорт-треку определился с составом национальной команды на предстоящий чемпионат мира в нидерландском Дордрехте.
16:43
Эксперт дал прогноз по инвестициям на 2021 год
Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий дал прогноз по инвестициям на 2021 год.
16:42
Рослесхоз высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной
Начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Козлов высказался о ситуации с возможными лесными пожарами весной.
16:36
Биткоин дорожает на 7%
Биткоин в ходе торговой сессии растёт на $7,34%, в пике достигая отметки в $48,552.
16:35
В Казани возбудили дело по факту нападения на полицейского в аэропорту
В Казани возбудили уголовное дело в отношении пассажира, напавшего на сотрудника полиции в аэропорту. Об этом рассказали в Приволжском управлении Следственного комитета на транспорте.
16:33
Урманов — о попадании Туктамышевой на ЧМ: она больше чем заслуживает этого
Олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал мнение о включении Елизаветы Туктамышевой в состав национальной команды на чемпионат мира 2021 года.
16:30
Букингемский дворец рассказал о госпитализации принца Филиппа
Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп переведён в другую больницу, где его продолжат лечить от инфекции, заявили в Букингемском дворце.
16:28
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 150 случаев инфицирования COVID-19.
16:27
Додон назвал возможные сроки доставки «Спутник V» в Молдавию
Лидер Партии социалистов Молдавии, экс-президент страны Игорь Додон рассказал, когда российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может поступить в республику.
16:26
Соседи рассказали об умершей экс-участнице группы Little Big
Анна Кастельянос, которая раньше выступала в составе группы Little Big, была очень хорошим и позитивным человеком, рассказала её соседка Дарья.
16:22
СК просит до 8 июня оставить Фургала в СИЗО
Следственный комитет просит до 8 июня продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
16:21
Названы сроки проведения Всероссийских проверочных работ в колледжах
В Рособрнадзоре заявили, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) в колледжах в этом году пройдут с 15 сентября по 20 октября.
16:18
Аналитик дал советы по инвестированию
Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман дал советы по инвестированию.
16:18
Урманов считает, что Коляде и Семененко по силам завоевать максимальную квоту на ОИ для сборной
Олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Алексей Урманов высказал мнение о перспективах российских фигуристов на предстоящем чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
16:17
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
В Ульяновской области свободно 34% коек для пациентов с COVID-19.
16:17
В Татарстане рассказали о планах строительства Большого Казанского кольца
Из выделенных регионам России 100 млрд рублей на строительство и ремонт дорог часть средств будет направлена на строительство Большого Казанского кольца, сообщает Миндортранс Татарстана.
16:15
Опрос: 73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное
Большинство россиян (73%) держат хотя бы одно домашнее животное, следует из данных опроса компании «Сбербанк страхование».
16:09
Глава Минздрава Украины публично вакцинировался
Глава Минздрава Украины Максим Степанов публично вакцинировался против коронавируса поступившим в страну препаратом Covishield.
16:05
В Москве 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщил столичный главк Госавтоинспекции.
16:04
Суд Парижа приговорил Николя Саркози к году тюрьмы
Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Он приговорён к трём годам тюрьмы, два из них — условно.
16:01
МИД: ряд стран готовы обойтись национальной сертификацией «Спутника V»
Некоторые страны, проявляющие интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», готовы ограничиться национальной сертификацией препарата, рассказал замглавы МИД России Александр Грушко.
15:56
Агент заявил, что Ерёменко пока не хочет играть в России
Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко, рассказал о будущем игрока.
15:55
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Во Владимирской области зарегистрировали 124 случая COVID-19 за сутки. Выздоровел 121 человек.
15:54
Россиянки рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта
Россиянки назвали самые желанные подарки на 8 Марта. Первое место заняли ювелирные украшения.
15:50
На Украине заработала онлайн-система записи на вакцинацию от COVID-19
На Украине начала действовать онлайн-система для записи в очередь на вакцинацию от коронавируса, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
15:42
ФАС начала проверки производителей куриного мяса и яиц
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверки производителей куриного мяса и яиц. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
15:41
Аналитик спрогнозировал курс доллара и евро в марте
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов заявил, что в марте рубль будет торговаться в диапазоне 73,4—75,8 в паре с долларом и около 89,1—92,3 в паре с евро.
15:40
Прокуратура Татарстана проведёт проверку по факту отравления семьи угарным газом
В Татарстане прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности в доме, где три человека отравились угарным газом.
15:39
В Удмуртии выявили 75 новых случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии, по данным оперштаба, выявлено ещё 75 новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа.
15:38
Кинокритик прокомментировала успех «Бората 2» на «Золотом глобусе»
Кинокритик Мария Безрук прокомментировала успех фильма «Борат 2» на «Золотом глобусе». Лента признана лучшей комедией.
15:38
В России предложили увеличить штрафы за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению
В России предложили увеличить штрафы за нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению ресурсоснабжающими организациями.
15:37
Роман Курцын рассказал о своём графике работы
Накануне выхода на экраны комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» 4 марта актёр Роман Курцын, снявшийся в главной роли, рассказал о своей работе и плотном графике.
15:35
Врач рассказала о возможном влиянии авитаминоза на COVID-19
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о возможном влиянии авитаминоза на COVID-19.
15:35
ФХР проведёт проверку по инциденту с серьёзной травмой 11-летнего хоккеиста
Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением относительно ситуации с тяжёлой травмой юного хоккеиста в матче Кубка Москвы среди игроков 2010 года рождения.
15:35
Эксперт прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в мире
И. о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. И.П. Павлова доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом в мире.
15:35
В Петербурге фонд для пациентов с коронавирусом сократился на 650 коек
В Петербурге на фоне стабилизации ситуации с пандемией продолжают сворачивать койки для пациентов с коронавирусом. Так, с 1 марта ещё 650 коек выведены из работы с коронавирусными пациентами.
15:34
Психолог рассказал о причинах сезонных обострений
Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор психологических наук, рассказал о причинах сезонных заболеваний.
15:34
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
За сутки в Крыму зарегистрировали 62 случая инфицирования COVID-19.
15:34
В Татарстане 110 человек провакцинированы от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в Татарстане от коронавирусной инфекции провакцинированы 110 человек.
15:33
В Удмуртии прокомментировали проведение Всероссийской олимпиады
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 956 учеников из Удмуртии. Пресс-служба Министерства и образования республики информирует, что учащиеся проверили свои знания по 24 предметам.