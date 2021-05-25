Euronews: концепция «безопасного путешествия» — в Мадриде попытались «перезапустить» международный туризм

Международная туристическая выставка в Мадриде, которая впервые с момента начала пандемии COVID-19 собрала вживую представителей туристической отрасли со всего мира, продемонстрировала многообразие сценариев для летнего отдыха и путешествий. Туристические компании рассказали о новинках сезона, которые будут доступны уже этим летом, передаёт Euronews.

Кто не мечтал во время пандемии отправиться в путешествие по миру или открыть неизведанные уголки собственной страны? Международная туристическая выставка в Мадриде, первое присутственное событие в отрасли с начала вспышки COVID-19, продемонстрировала многообразие сценариев отдыха и путешествий.



В испанскую столицу приехали пять тысяч профессионалов из 55 стран. Их объединяет стремление «перезапустить» отрасль с опорой на принципы устойчивости безопасности и диверсификации.



Пандемия внесла новые оттенки смысла в концепцию «безопасного путешествия». Сегодня Испания возвращает туристов, гарантируя им строгие санитарные нормы. Повышению уровня безопасности способствует и активная вакцинация.



МИГЕЛЬ САНС, глава госкомпании Turespaña: Очень важно суметь послать людям сигнал, что путешествовать по миру безопасно. Туризм связан с развитием личности, мы не можем позволить пандемии погрузить нас всех в негатив. Отрасли следует приложить усилия, чтобы путешествия и впредь оставались синонимом мечты, вдохновляющим опытом, способом расширить наше видение мира.



Испания неисчерпаема для туристов благодаря своему географическому разнообразию. В Валенсии, к примеру, специалисты максимально расширяют предложения, стремясь вдохновить путешественников приехать в регион. Наш собеседник рассказывает подробнее.



ФРАНСЕСК КОЛОМЕР, региональный секретарь по туризму в Валенсии: Когда мы едем в отпуск, путешествуем — мы как будто проживаем «микрожизнь» другого эмоционального качества. Валенсия хочет участвовать в этом процессе как никогда активно, именно сейчас, после COVID-19: люди нуждаются в эмоциональном возрождении, и мы хотим помочь восстановить связи. Испания — настоящий лидер пляжного отдыха, но не только! К услугам гостей — достопримечательности, памятники культуры, а ещё концерты, фестивали, чудесные пейзажи и маршруты для пеших и велосипедных походов.



Нынешним летом туристы, имеющие прививку от нового коронавируса, смогут наслаждаться отдыхом без карантина и тестов.



Для тех, кто мечтает о более далёких горизонтах, двери радушно открывает Перу. Страна уверенно осваивает одну из главных тенденций современного туризма: помогает выстраивать экологичные и этичные отношения между местными сообществами, природой и путешественниками.



КЛАУДИЯ КОРНЕХО, министр туризма Перу: Мы уже давно говорим, что, путешествуя, человеку нужно знакомиться не только с новой страной — но и с тамошними людьми, местной культурой. Пандемия сильно изменила нас. И сегодня мы отправляемся в путь, чтобы заново открыть для себя мир, получить новый многообразный опыт, научиться распознавать в других людях то, что делает нас похожими. На мой взгляд, в этом и заключается прелесть туризма. Люди готовятся путешествовать с другим посылом — а туристические страны готовятся принимать этих горящих энтузиазмом гостей.



Как и во многих других странах, в Перу разработаны протоколы и правила, позволяющие туристам безопасно знакомиться с уникальным культурным и природным наследием. Задача местных туроператоров — добиться 15-процентного увеличения притока гостей.



После трудного года Гватемала также открывает двери туристам.



МИНОР КОРДОН, министр туризма Гватемалы: Мы поняли, что постепенно предложение в отрасли меняется — сектор готов работать по разным сценариям и в разных местах. Сегодня мы продвигаем Гватемалу как действительно уникальное направление: это и природа, и огромные открытые пространства, и наследие цивилизации майя. Туристам нечего бояться! С нашим протоколом биобезопасности, нормами дистанцирования они смогут сполна насладиться чистым воздухом и зеленью Гватемалы.



Пандемия, безусловно, внесла коррективы в привычные туристические концепции. Люди сегодня хотят большего — и на местах им с энтузиазмом идут навстречу.



Дата выхода в эфир 24 мая 2021 года.