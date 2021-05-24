Le Parisien: «тест на ковид из автосервиса» — проверка анализов в парижском аэропорту превратилась в фестиваль подделок

Спасателям гражданской обороны, привлечённым для проверки результатов тестов на коронавирус у пассажиров, прибывающих в парижский аэропорт, приходится сталкиваться в своей работе с массой лжи и подделок, сообщает Le Parisien. По словам проверяющих, иногда грубость подделки результатов теста доходит до абсурда. Как поясняет газета, путешественники из других стран часто идут на подлог, чтобы избежать дорогостоящего похода в лабораторию.

90 спасателей гражданской обороны были привлечены для проведения тестов на коронавирус и проверки сертификатов о тестировании у пассажиров в парижском аэропорту Руасси-Шарль Де Голль, сообщает Le Parisien. В своей работе им приходится сталкиваться с массовым враньём и «потрясающе невозмутимым» отрицанием перед лицом очевидного, отмечает издание.

Дата рождения указывает, что ему 25 лет, однако человек, протягивающий документ, настолько стар, что с трудом ходит. «Это не вы!»— отвечает ему один из спасателей Симон. Из-за грубости некоторых подделок миссия «санитарного контроля» иногда превращается в водевиль, рассказывает газета. Шрифт в документе иногда различается так сильно, что текст походит на «гармошку». На некоторых листах чисто выведены только имя, фамилия и дата рождения. Другие плохо просчитали свой ход и предъявили сертификат о тестировании, согласно которому забор материала был бы произведён уже после взлёта. Дилетантство мошенников иногда доходит до смехотворности, как в случае с женщиной, прилетевшей из Алжира и заявившей, что провела в стране три недели, однако предъявившей тест трёхдневной давности, сделанный в Бордо. И всё же этим путешественникам удалось сесть на борт и приземлиться во Франции, замечает газета.

По словам издания, даже использование многими странами QR-кода, который должен ссылаться на результат анализа в электронном виде, не спасают от несоответствий. Руководитель проекта гражданской обороны по тестированию в аэропорту Вирджини Бидо рассказывает, что при сканировании сертификата пассажирки, прибывшей из Африки, попала на страницу магазина в Мулене. Другая женщина представила QR-код, отсылавший к её результатам анализа. Вот только на сайте, в отличие от бумажной версии, алела надпись: «положительно». «Она подделала свой сертификат, чтобы он казался отрицательным, в то время как у неё был ковид», — снова негодует Симон.

В случае сомнений в результате путешественников направляют для повторного взятия анализа в окно на первом этаже аэропорта. Кроме того, полицейские могут оштрафовать мошенников штрафом в размере €135 и поместить их под стражу. Два месяца назад каждый день обнаруживалось по десятку подделок, однако сообщается, что после усиления контроля эта цифра снизилась.

Как поясняет газета, для многих эти смехотворные подделки — способ избежать дорогостоящего похода в лабораторию. Если во Франции тесты бесплатны, то за рубежом их стоимость может доходить до нескольких сотен евро. Ещё один спасатель Тибо рассказывает, что, увидев одну из подделок, не поверил своим глазам: на месте логотипа лаборатории красовалась эмблема автосервиса.