Daily Telegraph: американец три месяца прятался в аэропорту от коронавируса

Американец Адитья Сингх три месяца незаконно находился на территории аэропорта О’Хара, так как боялся возвращаться домой в Лос-Анджелес из-за пандемии коронавируса, сообщает The Daily Telegraph. Он прятался в зоне досмотра пассажиров и багажа, питался подачками путешествующих и даже смог раздобыть себе карточку сотрудника, но в конце концов работники комплекса заметили подлог и сообщили в полицию.

36-летний американец по имени Адитья Сингх провёл в международном аэропорту О’Хара три месяца, потому что боялся возвращаться домой в Лос-Анджелес из-за пандемии коронавируса, сообщает The Daily Telegraph. Всё это время он прятался в зоне досмотра пассажиров и багажа, питаясь тем, что давали ему путешествующие. При этом мужчина смог раздобыть карточку сотрудника аэропорта.

Два работника заметили, что идентификационная информация на ней неверна и сообщили об этом в полицию. Сингх предстал перед судом в воскресенье по обвинению в воровстве и незаконном проникновении на территорию комплекса. При этом неизвестно, зачем он вообще прилетел в Чикаго из Лос-Анджелеса. По имеющейся информации, он безработный, и у него нет уголовного прошлого.

Суд счёл шокирующим тот факт, что нарушитель смог так долго находиться в аэропорту, и расценил, что его действия представляют «угрозу для общества». Однако в Департаменте авиации Чикаго заявили, что он не мог навредить безопасности и пассажирам.