ARD: «идёт обратный отсчёт» — Конте «охотится за голосами», чтобы остаться на посту премьер-министра Италии

На фоне правительственного кризиса в Италии, вызванного действиями бывшего премьер-министра Маттео Ренци, который «грубо» развалил правящую коалицию в разгар коронакризиса, Джузеппе Конте ведёт борьбу за то, чтобы остаться на посту премьер-министра и избежать досрочных выборов, передаёт ARD. Эксперты считают, что для этого беспартийному юристу необходимо привлечь на свою сторону депутатов оппозиционных партий и основать политическую группу, которая в будущем позволит ему оставаться «политически автономным».

В Италии основные опоры политической власти находятся недалеко друг от друга. Всего в паре шагов от Палаццо Киджи, резиденции премьер-министра, находится палата депутатов, в шаговой доступности от неё расположен и сенат. Так что Джузеппе Конте не нужно далеко идти, чтобы узнать, насколько велика дистанция между ним и представителями народа, пишет ARD.

Винченцо Эмануэле, политолог из Свободного международного университета социальных наук имени Гвидо Карли (LUISS), предполагает, что беспартийный юрист Конте находится в поиске нового постоянного большинства. По его словам, Конте работает не только над тем, чтобы получить голоса так называемых ответственных, готовых оказать поддержку правительству, но и над тем, чтобы создать политическую группу, которая станет «третьей опорой» в коалиции с социал-демократами и Движением пяти звёзд и поддержит его в будущем, чтобы он смог оставаться «политически автономным».

По информации ARD, уже в течение нескольких дней команда Конте «охотится за новыми голосами». И небезрезультатно: некоторые депутаты уже встали на его сторону. В том числе и из небольшой партии «Живая Италия», председатель которой Маттео Ренци «так грубо» развалил правящую коалицию. После «большого взрыва» экс-премьер-министр не уходит со страниц СМИ. «Мы говорим: давайте изменим школу, систему здравоохранения, организацию транспорта, инфраструктуру», — заявил Ренци.

В течение нескольких недель Ренци повергал критике политику Конте в вопросе распределения средств из Фонда восстановления ЕС от последствий пандемии. Он считает, что из более чем €200 млрд из Фонда восстановления ЕС «слишком малая часть денег будет инвестирована в будущее». Впоследствии план расходов исправлялся несколько раз. Особую обеспокоенность у Ренци вызывает тот факт, что Конте отказался от выгодного кредита в размере €36 млрд, предоставляемого Европейским стабилизационным механизмом (ESM) для совершенствования системы здравоохранения.

Более крупная партия, входящая в правящую коалицию, «Движение пяти звезд» выступает против кредита, поскольку опасается, что таким образом Брюссель приобретёт слишком большое влияние на внутреннюю политику Италии. Теперь партия обвиняет Ренци в том, что он «разрушил правительство в разгар пандемии коронавируса». Социал-демократы также не понимают манёвр Ренци. В прошедшие выходные лидер партии Никола Дзингаретти заявил: «Начать кризис в тёмные времена — это противоречит для меня желанию усовершенствовать государственные меры и взяться за решение проблем людей».

Падение рейтинга одобрения до 2,4% уже преподало членам «Живой Италии» урок, утверждает ARD. Согласно опросам, более 70% итальянцев предполагают, что поступок Ренци вызван «чисто личными интересами». Лидер оппозиционной партии «Лига» Маттео Сальвини уже готов к досрочным выборам, однако политолог Винченцо Эмануэле не верит, что дело дойдёт до этого: «Ни один депутат и ни один сенатор не хотят возвращаться домой, как ни одна индейка не хочет Дня благодарения».

В случае досрочных выборов в парламент будет избрано значительно меньшее число депутатов, поскольку с момента последних выборов в 2018 году количество мест было сокращено. Если Конте не получит необходимое большинство в парламенте, настанет очередь президента Серджо Маттареллы. Тогда ему предстоит найти другого премьер-министра, которому придётся создать новое большинство.

Многие ожидают образования экспертного правительства, частично состоящего из независимых экспертов. Имена некоторых уже циркулируют в прессе. «Но сегодня Конте ещё поборется за свой пост. Идёт обратный отсчёт», — пишет ARD.