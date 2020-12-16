NTD: итальянцы выстраиваются в очереди на улицах за бесплатной едой и одеждой

В «финансовой столице» Италии перед Рождеством растут очереди в центры гуманитарной помощи. Для Милана это немыслимое явление, поскольку до пандемии он считался экономическим двигателем Италии — но теперь многие с трудом сводят концы с концами. Причём если раньше в гуманитарные центры за бесплатной едой и одеждой в основном обращались приезжие, то теперь доля коренных итальянцев среди нуждающихся в помощи достигла 40%, передаёт NTD.
В Милане, финансовой столице Италии, перед Рождеством растут очереди в «пищевые банки» и центры гуманитарной помощи. Для города это немыслимое явление: до пандемии его считали экономическим двигателем Италии. Теперь местные жители с трудом доживают до конца месяца.
При этом среди тех, кто нуждается в помощи, стало больше итальянцев.
ЛУИДЖИ РОССИ, вице-президент благотворительной организации: Предыдущие несколько лет мы, в основном, имели дело с неитальянцами. Однако в последние годы, особенно в последние несколько месяцев, итальянцев стало гораздо больше. Раньше было 85 процентов иностранцев и 15 процентов итальянцев. Сейчас итальянцев примерно 40 процентов.
Раньше основным заработком для многих миланцев были многочисленные торговые выставки. В свете карантина их отменили.
АЛЬБЕРТО, житель Милана: Я плачу за съём жилья, ещё нужно покупать еду. Хотя моя супруга работает, но мне не хватает денег, чтобы поддерживать семью.
МАРИЯ-РОСА, жительница Милана: У меня муж и сын, и мы платим за аренду жилья по 600 евро! Нас трое, а аренда составляет 600 евро — как можно выжить? Слава Богу, можно приходить сюда и брать молоко и хлеб. Здесь есть всё.
ДЖОВАННИ, житель Милана: Мне просто не хватает денег до конца месяца, поэтому прихожу сюда. Тут очень помогают с едой и одеждой. Есть очень много всего.
Италия была первой страной Европы, где началась эпидемия. Её экономика пострадала ещё во время первой волны. Теперь же финансовое положение людей подрывает новая вспышка.
Власти наложили запрет на увольнение граждан, а также предоставили поддержку компаниям. Однако многим итальянцам задерживают зарплаты. Кроме того, без какой-либо помощи оказались те, кто до пандемии получал деньги неофициально, — это сиделки, сотрудники ресторанов и отелей и многие другие.
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