France 24: Европа даёт зелёный свет привитым туристам из стран, не входящих в ЕС

Накануне летнего туристического сезона Евросоюз разрешил въезд иностранным путешественникам из не входящих в ЕС стран, сообщает France 24. Обязательным условием для таких гостей станет подтверждённая документально полная вакцинация с помощью одобренных в Европе вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как раз к лету: 27 государств — членов Евросоюза договорились снова открыть границы для путешественников из не входящих в ЕС стран, но только для тех, кто прошёл полную вакцинацию.

КРИСТИАН ВИГАНД, официальный представитель Еврокомиссии: Совет теперь рекомендует государствам-членам ослабить некоторые ограничения, в частности, для тех, кто вакцинирован получившими разрешение вакцинами.

С марта 2020 года несущественные путешествия в пределах содружества были запрещены за исключением нескольких «безопасных» стран благодаря их низкому уровню заболевания коронавирусом. В среду в Брюсселе послы также договорились смягчить критерии, которым должно соответствовать «безопасное» государство. По существующим критериям, для попадания в «зелёный список» в стране должно быть не больше 25 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч человек. Эта цифра будет увеличена до 75 случаев на 100 тысяч человек.

По новым правилам, туристам позволят въехать, если они смогут доказать, что получили все дозы вакцины, одобренной ЕС, по крайней мере за две недели до приезда. Пока это касается только вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и одной прививки вакцины Johnson & Johnson. На случай угрозы новой мутации Евросоюз также согласовал механизм срочного торможения, который позволяет вернуться к ограничениям передвижения.

КРИСТИАН ВИГАНД: Это позволит постепенно возобновить международные поездки, где возможно это сделать безопасно, в то же время обеспечивая оперативные меры для противодействия распространению новых вариантов вируса.

Ожидается, что список «безопасных» стран будет окончательно утверждён европейскими министрами в эту пятницу и, возможно, вступит в силу уже 1 июня. Страны-члены также сохранят за собой право вводить собственные ограничения в отношении отдыхающих.