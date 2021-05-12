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France 24: европейские страны «спасают туристический сезон»

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Туристические державы» Евросоюза пытаются разными путями восстановить приток иностранных гостей, сообщает France 24. По данным канала, во многих из них — включая Италию и Грецию — начали отменять ограничения для туристов, а на Мальте теперь даже предлагают туристам, бронирующим номера в местных гостиницах, специальные наградные чеки.
Очередь перед римским Колизеем сейчас ещё не совсем не такая, как в старые-добрые времена — однако с открытием ресторанов и музеев туристы в итальянскую столицу всё же начали потихоньку возвращаться. 
 
ДЕВУШКА: Соблюдать дистанцию и надевать маску всё ещё требуют. Но всё-таки приятно, чувствуешь себя свободно — нет толп людей, поэтому очень интересно. 
 
ДЕВУШКА: Я очень скучала по Италии, я ведь целый год не могла сюда приезжать к семье. Но год прошёл, и я сказала себе: анализы у меня отрицательные, можно и поехать, если вести себя аккуратно. Во Франции всё так же — если аккуратно себя ведёшь, то проблем никаких не будет. 
 
Италия рассчитывает снять карантин для гостей из стран ЕС к середине мая, а к июню — для туристов из Америки. 
 
Тем временем в Греции, где туризм генерирует 20% ВВП, для многих туристов ограничения уже сняли. Власти страны приложили особые усилия, чтобы как можно скорее закончить вакцинацию населения и таким образом восстановить поток туристов. 

МУЖЧИНА: Сколько туристов приедет в этом году, пока не известно, но мы от них в любом случае зависим. Наше финансовое положение во многом будет определяться количеством иностранных гостей. 
 
А Мальта захотела собрать себе все доступные преимущества: власти страны предлагают всем, кто забронирует в местной гостинице номер как минимум на три ночи, специальные чеки на сумму до 200 евро. Предложение вместе с тем ограничено — чеки будут предоставляться только первым 38 тысячам туристов. 
 
Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 24 Франция Европа
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