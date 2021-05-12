France 24: европейские страны «спасают туристический сезон»

«Туристические державы» Евросоюза пытаются разными путями восстановить приток иностранных гостей, сообщает France 24. По данным канала, во многих из них — включая Италию и Грецию — начали отменять ограничения для туристов, а на Мальте теперь даже предлагают туристам, бронирующим номера в местных гостиницах, специальные наградные чеки.
Очередь перед римским Колизеем сейчас ещё не совсем не такая, как в старые-добрые времена — однако с открытием ресторанов и музеев туристы в итальянскую столицу всё же начали потихоньку возвращаться.
ДЕВУШКА: Соблюдать дистанцию и надевать маску всё ещё требуют. Но всё-таки приятно, чувствуешь себя свободно — нет толп людей, поэтому очень интересно.
ДЕВУШКА:Я очень скучала по Италии, я ведь целый год не могла сюда приезжать к семье. Но год прошёл, и я сказала себе: анализы у меня отрицательные, можно и поехать, если вести себя аккуратно. Во Франции всё так же — если аккуратно себя ведёшь, то проблем никаких не будет.
Италия рассчитывает снять карантин для гостей из стран ЕС к середине мая, а к июню — для туристов из Америки.
Тем временем в Греции, где туризм генерирует 20% ВВП, для многих туристов ограничения уже сняли. Власти страны приложили особые усилия, чтобы как можно скорее закончить вакцинацию населения и таким образом восстановить поток туристов.
МУЖЧИНА: Сколько туристов приедет в этом году, пока не известно, но мы от них в любом случае зависим. Наше финансовое положение во многом будет определяться количеством иностранных гостей.
А Мальта захотела собрать себе все доступные преимущества: власти страны предлагают всем, кто забронирует в местной гостинице номер как минимум на три ночи, специальные чеки на сумму до 200 евро. Предложение вместе с тем ограничено — чеки будут предоставляться только первым 38 тысячам туристов.
Государственный департамент США намерен выделить до $40 тыс. на программу «поддержки» организаций гражданского общества в Туркменистане с целью улучшения экономической ситуации в республике. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и назвали стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов с отправлением в период с 1 по 10 мая. RT ознакомился с результатами работы представителей сервиса.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву предложил простимулировать желание россиян сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт.
Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России с 23 апреля уничтожили более 300 террористов на территории Сирии. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в САР.
В Соединённых Штатах считают, что власти России должны принять меры в отношении хакерской группировки DarkSide, которая, по мнению Вашингтона, находится в России и причастна к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к гражданам заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после поражения от «Лестер Сити» со счётом 1:2 в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) высказался о проигрыше команды в чемпионской гонке сезона-2020/21.
Группировка «Бригады «Изз ад-Дина аль-Кассама» из палестинского движения ХАМАС сообщила о нанесении ракетных ударов в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон. Об этом информирует Dunya Al Watan.
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт не исключил возможность участия форварда и капитана команды Александра Овечкина в предстоящем матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз».
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подтвердил, что находится на Украине, и заявил, что планирует участвовать в законных следственных действиях.