Euronews: после долгого ожидания Европа поэтапно смягчает санитарные ограничения

Европу ожидает долгожданное «открытие» — целый ряд европейских стран готовится к поэтапному снятию карантинных ограничений. В частности, Франция вскоре отменит запрет на поездки между регионами. В Дании уже открылись вновь рестораны и кафе, а Греция готовится открыть границы, передаёт Euronews.

Франция начнёт поэтапное снятие карантинных мер с 3 мая. Они были вновь ужесточены с начала апреля на фоне всплеска заражений коронавирусом. Закрыты школы и магазины, кроме продуктовых и продающих предметы первой необходимости. Без специального свидетельства сейчас нельзя перемещаться на расстояние более 10 километров от дома, ограничены поездки между регионами, действует комендантский час.



С конца октября закрыты кафе, рестораны, бары, музеи и театры. На брифинге в среду представитель французского правительства Габриэль Атталь объявил:



ГАБРИЭЛЬ АТТАЛЬ, представитель правительства Франции: Итак, планируется с 3 мая снять ограничения на межрегиональные поездки и требования иметь при себе специальные для этого разрешения. С середины мая откроются террасы некоторых ресторанов и кафе, вновь откроются некоторые культурные учреждения.



В Дании ослабление ограничений уже идёт полным ходом, этому способствует и успешная кампания по вакцинации. Датчане довольны тем, как власти справляются с эпидемиологической ситуацией — и рейтинг премьер-министра высок, как никогда.



В среду открылись торговые центры, рестораны и кафе. Чтобы есть и пить в помещении, необходим сертификат вакцинации. Но открытые террасы доступны для всех.



ДАРСИ МИЛЛАР, владелец Darcy's Kaffee: Сегодня мы вновь сможем принимать посетителей как в помещении, так и на открытом воздухе. Мы начнём с открытых террас, где мы будем всё подавать в настоящей, а не одноразовой посуде. И наши посетители наконец-то смогут полноценно наслаждаться проведённым здесь временем.



Греция готовится к открытию границ, официально это запланировано на 14 мая. С июня откроются также отели страны. Ранее Афины объявили об отмене семидневного карантина для туристов из государств — членов Евросоюза, стран Шенгенской зоны, а также из Великобритании, США, Объединённых Арабских Эмиратов, Сербии и Израиля.



Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.