Insider: демократы раскритиковали Байдена за оправдание израильских авиаударов по Палестине

Джо Байден заявил, что Израиль «имеет право защищаться», когда на него «летят тысячи ракет», пишет Insider. В ответ Александрия Окасио-Кортес, представитель группы прогрессивных демократов, критикующих реакцию администрации на обострение конфликта, обвинила президента в нежелании говорить о том, как Израиль в первую очередь относится к палестинцам. По мнению политика, подобные заявления «дают основания полагать, что США будут закрывать глаза на нарушения прав человека».

Отказ президента США Джо Байдена от критики израильских авиаударов по Палестине может повлечь за собой дальнейшее усиление насилия, предупредила член палаты представителей американского конгресса Александрия Окасио-Кортес.

Как сообщает Insider, в среду 12 мая глава Белого дома заявил, что Израиль «имеет право защищаться» с применением военной силы, когда на него «летят тысячи ракет». Американский лидер добавил, что он надеется, «что всё как можно быстрее закончится».

В тот же день Окасио-Кортес заявила в Twitter, что словам Байдена не достаёт контекста, в особенности касательно того, как израильские власти относятся к палестинцам. «Подобные обобщения без особого контекста и признания событий, которые предшествовали этому витку насилия, — а именно выселения палестинцев и нападений на мечеть Аль-Акса (в Восточном Иерусалиме. — ИноТВ), — обезличивают палестинцев и дают основания полагать, что США будут закрывать глаза на нарушения прав человека», — отметила политик.

Insider напоминает, что в апреле организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором описала выселение палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме как часть израильской политики «апартеида». Как утверждают правозащитники, Израиль «систематически предоставляет привилегии израильтянам-евреям и дискриминирует палестинцев».

По словам издания, Окасио-Кортес принадлежит к числу прогрессивных демократов, которые критически восприняли реакцию Байдена на обострение израильско-палестинского конфликта. Ранее Ильхан Омар, также входящая в палату представителей, обвинила представителя Белого дома в отсутствии сочувствия и сопереживания, поскольку тот не стал признавать, что у палестинцев тоже есть «право защищаться».

Каждый год американское правительство предоставляет Израилю военную помощь более чем на $3 млрд. С момента основания Израиля США выплатили ему более $146 млрд. Как сообщали журналисты, администрация Байдена не дала Совбезу ООН принять резолюцию, критикующую Израиль и его решение выселить палестинцев из района Шейх-Джарр, чтобы освободить место для новых еврейских домов.

Эти выселения и полицейские рейды в мечети Аль-Акса, в результате которых были ранены многочисленные палестинские верующие, повлекли за собой обострение ситуации. В итоге силы ХАМАС, контролирующие сектор Газа, начали беспорядочно обстреливать израильские позиции, в том числе и мирные объекты, а Израиль в ответ — осуществлять ракетные удары по густонаселённой палестинской территории.

По данным ЮНИСЕФ, начиная с понедельника 10 мая из-за конфликта погибло по меньшей мере 14 палестинских детей. Общее число жертв со своей стороны Газа оценивает в 65 человек. Со стороны Израиля в столкновениях погибло по меньшей мере семь человек, включая одного ребёнка.