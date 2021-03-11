Обозреватель: власти Херсона раскритиковали за «коммунистические» улицы
На зданиях в Херсоне до сих пор можно увидеть указатели улиц с «коммунистическими» названиями, хотя формально они уже переименованы в 2016 году. Как передаёт «Обозреватель», в центре города можно увидеть улицы Чекистов, Маркса, Ленина, Горького и другие.
Как отмечает издание, об этом написал в Facebook журналист Александр Рудоманов, раскритиковав местную власть за бездействие.
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