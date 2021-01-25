Сохранить власть любой ценой — ABC.es узнал о секретных документах, разоблачающих Ленина

Исторические исследования, сделанные на основании ранее неопубликованных архивных документов, наглядно показывают, что революционный лидер Владимир Ленин в реальности сильно отличался от мифа, который поддерживали коммунисты. Именно стремление остаться у власти любой ценой объясняет, почему Ленин согласился отдать огромные территории, когда Германия пригрозила оккупировать Россию, пишет испанское издание АВС.

Подлинные рукописи вождя русской революции Владимира Ильича Ленина хранятся в архиве, для входа в который надо получить особое разрешение и преодолеть несколько стальных дверей. Более 3724 документов, написанных им лично, ранее нигде не были опубликованы. Между тем эти рукописи многое способны рассказать о его характере и подлинных целях, отмечает испанское издание АВС: «Образ Владимира Ленина, который так бережно создавал советский режим, уже никогда не будет прежним».



Ещё в 1991 году российский генерал и историк Дмитрий Волкогонов обнаружил в секретных архивах Коммунистической партии СССР и КГБ около 7 тыс. неопубликованных документов, касающихся Владимира Ильича Ленина, причём более половины из них были написаны самим основателем Советского государства. И если проанализировать ранее неопубликованные документы, то становится понятно, что Владимир Ленин в реальности сильно отличался от мифа, который поддерживали коммунисты, подчёркивается в статье.



«Читая документы Владимира Ленина, особенно его последние неопубликованные, мы понимаем, что единственной его задачей была власть, власть и ещё раз власть», — рассказал сам Волкогонов в интервью АВС ещё в 1992 году. Этот известный военный историк возглавлял работу по написанию монументального труда о Второй мировой войне. Но когда военное руководство увидело первый том его исследования, оно запретило публикацию и пригрозило лишить его доступа к архивам, говорится в статье.



Позднее после распада СССР Волкогонов всё же смог ознакомиться с секретными документами советского режима благодаря поддержке Бориса Ельцина, советником которого он тогда являлся, поясняет АВС. Историк написал также биографии Иосифа Сталина и Льва Троцкого. Однако именно биография Владимира Ленина, которая стала завершением его трилогии «Вожди», стала самой впечатляющей, подчёркивается в статье.



Возможно, некоторые факты из этой книги — например, приказ Ленина разрушить более 70 тыс. православных церквей — сейчас уже никого бы не удивили. В других документах подтверждались предположения о том, что в конце жизни он действительно просил цианид, чтобы покончить с собой, говорится в статье. Но неизвестно, был ли такой поступок продиктован стремлением избавиться от боли, от которой он страдал, либо был связан с расстройством рассудка из-за болезни или сомнениями в отношении будущего Советского Союза, сообщает АВС.



«Что нового мы узнаем о «неизвестном» Владимире Ленине, вожде русской революции? Прежде всего, это была не революция, а переворот», — пишет Волкогонов. Примечательно, что сначала так называли это событие даже сами большевики, говорится в статье. По мнению историка, революция смогла осуществиться только потому, что лидер большевиков пообещал людям мир и землю, а этого желали тогда миллионы: «При помощи определённых финансовых кругов Германии Ленин сумел сделать партию сильной и влиятельной. Кроме того, у лидера большевиков был сильный характер, железная воля, огромная решимость и ясные цели».



В то же время желание Ленина остаться у власти любой ценой объясняет тот факт, почему он согласился уступить миллионы квадратных километров территории, когда Германия пригрозила оккупировать Россию, подчёркивается в статье. Согласно секретным документам, чтобы сохранить власть, лидеры большевиков не испугались даже таких потерь. «Главным инструментом сохранения власти оказалась железная диктатура, безжалостная и жестокая», — поясняет российский историк.



В ответ на произошедшее в 1918 году нападение на Ленина коммунисты развязали в России «красный террор», который продолжался до самой смерти Иосифа Сталина и стоил жизни миллионам людей, говорится в статье. По мнению Волкогонова, именно Ленин первым начал террор и приказал казнить тысячи людей «исключительно ради пропагандистской деятельности большевиков». С самого начала он поддерживал создание ГУЛАГов, разработал систему принудительной работы и принял решение выслать интеллигенцию за границу, сообщает АВС.



Об этом свидетельствует, в частности, и фрагмент телеграммы, которую направил лидер большевиков руководителям Пензы для подавления вспыхнувшего там «восстания кулаков», которые в действительности были обычными рабочими. Ленин писал: «1) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. 2) Опубликовать их имена. 3) Отнять у них весь хлеб. 4) Назначить заложников». А в конце телеграммы указывалось: «Найдите людей потвёрже». С тех пор одной из задач новой власти и стал поиск людей «потвёрже», говорится в статье.



Главным качеством лидера революции, по мнению исследователей, была «огромная фанатичная вера в утопию коммунизма», и ради её достижения он был готов пойти на всё — в том числе на «государственный терроризм», ложь и похищения. В одном из самых секретных документов Ленин давал указание проводить казни для того, чтобы «народ видел, трепетал, знал, кричал», говорится в статье. Кроме того, после длительного изучения секретных документов Волкогонов пришёл к выводу, что лидер большевиков не чувствовал привязанности к России. Он часто называл соотечественников «сумасшедшими» или «идиотами», если они не хотели поддерживать его начинания, пишет АВС.



При этом многие в России до сих пор считают Ленина «благодетелем», подчёркивается в статье. Не случайно на протяжении многих лет историк получал анонимные звонки с угрозами расправы от людей, недовольных его книгами. «Трудно сомневаться в том, что Владимир Ленин пытался подарить счастье и благополучие людям или, по крайней мере, тем людям, которых он называл пролетариатом. Однако сейчас мы понимаем, что для построения так называемого счастья он считал совершенно законным проливать кровь, применять насилие и уничтожать свободу», — признаёт сам Волкогонов.



В книге «Семь вождей» историк раскрыл и другие неизвестные ранее факты — например, то, что лидер коммунистов и убеждённый атеист по настоянию свекрови венчался в церкви. По мнению Волкогонова, Коммунистическая партия также намеренно скрывала существовавшую в действительности связь Ленина с Инессой Арманд, потому что «большевики не могли допустить появления сомнительных фактов в биографии», заключает АВС.