Spiegel: проявление дружбы и стратегический шаг — Путин и Эрдоган о начале строительства нового реактора на турецкой АЭС

Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной закладке фундамента для строительства третьего ядерного реактора электростанции «Аккую» на южном побережье Турции. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, лидеры обеих стран не преминули использовать возможность для того, чтобы расхвалить сотрудничество между Москвой и Анкарой: Эрдоган говорил о важном «стратегическом шаге», а Путин — о дружбе между странами.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли участие в торжественном мероприятии по случаю начала строительства ядерного реактора в Турции, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. При этом турецкий лидер говорил о «стратегическом шаге», а президент России — о «дружбе». По замечанию издания, главы государств «пытались превзойти друг друга в похвалах» во время церемонии закладки первого камня нового реактора для атомной электростанции «Аккую» в Турции, построенной с российской помощью.

Как сообщается в статье, для проведения церемонии закладки фундамента третьего реактора АЭС «Аккую» Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подключились по видеосвязи. Оба лидера использовали возможность для «избыточной похвалы» сотрудничества между двумя странами.

Владимир Путин назвал АЭС проявлением «дружбы» между Москвой и Анкарой. Реджеп Эрдоган подчеркнул, что строительство электростанции — это «стратегический шаг», ведущий к надёжности и безопасности его страны в том, что касается вопросов энергетики.

Атомная электростанция строится вблизи деревни Аккую на южном побережье Турции, напоминает немецкий журнал. В мае 2020 года правительства в Анкаре и Москве подписали соответствующий договор. Руководит строительством российский государственный концерн «Росатом».

Как отмечает издание, первый из четырёх реакторов должен быть запущен в 2023 году. После завершения строительства АЭС будет покрывать около 10% потребности Турции в энергии — это примерно соответствует расходу энергии в такой миллионной метрополии, как Стамбул.

Из-за недостатка собственных источников энергии Турции приходится импортировать её, чтобы покрыть большую часть своих потребностей. Анкара относится к числу крупнейших покупателей российского природного газа. По словам Владимира Путина, в российских вузах обучаются сотни граждан Турции, которые должны пополнить «национальные кадры» атомной промышленности своей страны по завершении обучения поддержанию работы электростанций, сообщает Der Spiegel.