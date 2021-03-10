Spiegel: проявление дружбы и стратегический шаг — Путин и Эрдоган о начале строительства нового реактора на турецкой АЭС
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли участие в торжественном мероприятии по случаю начала строительства ядерного реактора в Турции, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. При этом турецкий лидер говорил о «стратегическом шаге», а президент России — о «дружбе». По замечанию издания, главы государств «пытались превзойти друг друга в похвалах» во время церемонии закладки первого камня нового реактора для атомной электростанции «Аккую» в Турции, построенной с российской помощью.
Как сообщается в статье, для проведения церемонии закладки фундамента третьего реактора АЭС «Аккую» Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подключились по видеосвязи. Оба лидера использовали возможность для «избыточной похвалы» сотрудничества между двумя странами.
Владимир Путин назвал АЭС проявлением «дружбы» между Москвой и Анкарой. Реджеп Эрдоган подчеркнул, что строительство электростанции — это «стратегический шаг», ведущий к надёжности и безопасности его страны в том, что касается вопросов энергетики.
Атомная электростанция строится вблизи деревни Аккую на южном побережье Турции, напоминает немецкий журнал. В мае 2020 года правительства в Анкаре и Москве подписали соответствующий договор. Руководит строительством российский государственный концерн «Росатом».
Как отмечает издание, первый из четырёх реакторов должен быть запущен в 2023 году. После завершения строительства АЭС будет покрывать около 10% потребности Турции в энергии — это примерно соответствует расходу энергии в такой миллионной метрополии, как Стамбул.
Из-за недостатка собственных источников энергии Турции приходится импортировать её, чтобы покрыть большую часть своих потребностей. Анкара относится к числу крупнейших покупателей российского природного газа. По словам Владимира Путина, в российских вузах обучаются сотни граждан Турции, которые должны пополнить «национальные кадры» атомной промышленности своей страны по завершении обучения поддержанию работы электростанций, сообщает Der Spiegel.
Ссылки по теме
-
Deutschlandfunk: спустя 10 лет Япония всё ещё ощущает последствия аварии на Фукусиме
-
Эксперт: Россия, Китай и США вступили в гонку за лидерство в мирном атоме — а Европа отстаёт
-
SRF: особый путь — зелёные Финляндии одобряют новую АЭС
-
Guardian: учёные считают новое землетрясение в Японии афтершоком катастрофы 2011 года