Эксперт: Россия, Китай и США вступили в гонку за лидерство в мирном атоме — а Европа отстаёт

Пока Москва, Пекин и Вашингтон активно развивают свою ядерную энергетику, ЕС упорно отказывается предпринимать сколь-нибудь ощутимые усилия по стимулированию данного сектора, полагает геоэкономист Николя Маццукки. Как предупреждает аналитик на страницах Le Monde, если Брюссель будет продолжать в том же духе, на европейском энергетическом может сформироваться «дыра», которую заполнят иностранные компании.

19 ноября 2020 года Польша и США подписали межправительственное соглашение по развитию ядерной энергетики в ближайшие 30 лет, пишет в своей статье для Le Monde геоэкономист и сотрудник независимого французского аналитического центра «Фонд стратегических исследований» Николя Маццукки. По мнению эксперта, это событие обозначило не только возвращение Вашингтона в качестве серьёзного игрока в области мирного атома, но и желание Варшавы совершить «амбициозный вираж в плане энергетики».

Подписав соглашение с Америкой, Польша — как до неё Венгрия, Болгария, Финляндия, Великобритания, Чехия, Румыния и Словакия — вошла в клуб европейских стран, которые открыто выступают в поддержку развития ядерной энергетики как пути к обеспечению собственной энергетической безопасности и одновременно к достижению целевых показателей в плане климата, констатирует Маццукки. Как отмечает анилитик, и в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК), и в Международном энергетическом агентстве (МЭА) признают, что аналогичную стратегию, предполагающую увеличение доли АЭС в структуре энергетики, избрали и многие другие страны, в особенности развивающиеся.

Между тем, обольщаться не стоит: ядерная энергетика — это энергетика «долгого» типа, предупреждает автор. Как отмечал генеральный директор компании Westinghouse («дочки» Toshiba и одного из лидеров в секторе мирного атома), пока она проходила процедуру банкротства, для развития этого типа энергетики необходима долговременная экономическая и политическая поддержка, которую способно обеспечить только государство, подчёркивает Маццукки. Таким образом, тот факт, что сегодня в секторе намечается установление «дуополии» России и Китая — двух стран, где «бизнес и власти находятся в крайне тесном контакте» — это не случайность, убеждён экономист.

Москва не прекращала продвигать свой мирный атом никогда — даже в «пост-чернобыльскую эпоху», когда советским и российским технологиям мало кто доверял, напоминает эксперт. Благодаря глубокой реформе сектора и работе, проделанной в плане повышения безопасности, Россия смогла занять место мирового лидера по ядерной энергетике, о чём свидетельствуют её экспортные победы последних лет в Индии, Турции и других странах, пишет он.

В свою очередь, Пекин ради преодоления технологического отставания не одно десятилетие развивал международное сотрудничество сначала с Францией, а позже с США, сумев в итоге обновить и доработать собственные реакторы, продолжает Маццукки. Несмотря на то, что в китайском оборудовании нельзя не разглядеть сильное влияние «франко-американского технологического наследия», невозможно и отрицать, что на сегодняшний день Китай имеет собственную техническую базу в виде реактора «Хуалун-1», который он теперь намеревается пустить на экспорт, считает экономист.

Помимо уже имеющихся технологий, Россия, Китай, а теперь ещё и США уже вступили в «гонку за новыми поколениями» — и хотя у Москвы в этом смысле есть ощутимое преимущество, Пекин и Вашингтон тем не менее быстро продвигаются вперёд, порой ставя перед собой разные цели как в плане типа реакторов, так и в плане их размера, пишет автор. Как отмечает эксперт, наиболее «модной» идеей на данный момент выступают так называемые малые модульные реакторы, которые открывают новые перспективы как в плане областей применения (комбинированная генерация тепла и электричества, производство водорода и т.д.), так и в связи с их малогабаритностью. А поскольку отдельные реакторы такого типа отличаются меньшей зависимостью от источников воды для охлаждения, так как используют быстрые нейтроны, возможности по их установке значительно расширяются и в географическом отношении, разъясняет автор. Развитие малых реакторов стимулирует сотрудничество между частными предприятиями и военными, которое особенно активно идёт в США, а потому не исключено, что мир ждёт «третья волна» развития ядерной энергетики вслед за первой (1953-1979 гг.) и второй (2007-2010 гг.), предполагает эксперт.

Но на таком фоне пока без ответа остаётся вопрос о том, что делает Европа, сетует Маццукки. Хотя после создания в 1957 году Европейского сообщества по атомной энергии ядерная энергетика, казалось бы, стала одним из столпов единой Европы, ныне ЕС не делает никаких заявлений по поводу перспектив этого сектора — и это молчание очень многое говорит, уверен экономист. Отказ Брюсселя стимулировать развитие четвёртого поколения ядерных технологий посредством финансирования или хотя бы политических заявлений рискует вылиться в образование «дыры» на европейском рынке, которую с большой выгодой для себя заполнят компании из упомянутых стран, предостерегает автор.

Пока Еврокомиссия обещает проводить более «суверенную» политику, многочисленные примеры — подписание Польшей соглашения с США, сотрудничество Болгарии с Россией или же активный поиск клиентов в Европе Китаем, — говорят совсем о другом, убеждён Маццукки. В том же ключе воспринимается и недавно принятая водородная стратегия ЕС, в которой прямо указывается, что декарбонизированным (или «зелёным») водородом в Европе будут считать лишь тот, который произведён возобновляемыми источниками энергии — ведь такой подход по существу выводит атомную энергетику из игры, поясняет аналитик.

В этом контексте между отдельными членами ЕС и Брюсселем начинает формироваться «пропасть», и наиболее важным здесь является тот непреложный факт, что ядерная энергетика — это энергетика «долгого» типа, развитие которой невозможно без сотрудничества между частными компаниями и государством, подытоживает автор.