СТРАНА: горсовет Харькова снова вернул проспекту имя маршала Жукова

16:58
В «Яндексе» ответили на предупреждение ФАС
В компании «Яндекс» прокомментировали предупреждение Федеральной антимонопольной службы по поводу условий продвижения сторонних сервисов в поисковой выдаче.
16:57
В Самарской области прокомментировали ситуацию с Грушинским фестивалем
В Самарской области прокомментировали ситуацию вокруг Грушинского фестиваля. Он должен пройти 1 — 4 июля на Мастрюковских озёрах.
16:57
В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19
В Севастополе зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
16:56
В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор»
На работу в сёлах Подмосковья привлекли 188 врачей и фельдшеров за год. Они стали участниками программы «Земский доктор», рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
16:56
В НБКИ прокомментировали ситуацию с кредитным портфелем россиян
Глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.
16:56
Спасатели предупредили о морозах до -34 °С в Удмуртии
В Удмуртии в ночь на 25 февраля ожидается понижение температуры воздуха до -34 °С.
16:55
В Приморье прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Приморском крае за сутки выявили 99 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 40 003.
16:52
К проведению переписи населения в 2021 году привлекут 90 тысяч студентов
Заместитель главы Росстата Павел Смелов рассказал, что порядка 90 тыс. студентов России планируют привлечь к проведению переписи населения в 2021 году.
16:52
СЭ: «Спартак» хочет продать Рошу после подписания Промеса
Московский футбольный клуб «Спартак» в ближайшее время отзаявит нападающего Педро Рошу в связи с переходом из амстердамского «Аякса» полузащитника Квинси Промеса.
16:51
Россияне рассказали, куда хотят поехать после открытия границ
Россияне рассказали о планах на путешествия после открытия границ.
16:50
Власти Москвы рассказали о ситуации с несырьевым неэнергетическим экспортом
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные предприятия нарастили долю несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на 31% по итогам 2020 года.
16:48
В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности
В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах. Оно действует с 25 до 27 февраля.
16:48
Вирусолог дал прогноз по пандемии COVID-19
Врач-вирусолог Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.
16:47
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 126 случаев COVID-19.
16:47
В подмосковных МФЦ появилась новая услуга по оформлению недвижимости
Подмосковные МФЦ стали оказывать ещё одну услугу — оформление прав на недвижимость в других регионах. Услуга доступна в 30 отделениях.
16:47
В Челябинской области 126 населённых пунктов остались без света из-за стихии
В Челябинской области из-за метели и ветра без электричества остались 126 населённых пунктов.
16:44
В Башкирии вынесли приговор сбившему детей водителю
В Стерлитамаке суд вынес приговор в отношении 63-летнего местного жителя, по вине которого погибла 15-летняя девочка.
16:44
Президент Киргизии пригласил Путина посетить с визитом Бишкек
Президент Киргизии Садыр Жапаров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве пригласил его в Бишкек с официальным визитом.
16:40
В Приморье сообщили о ходе строительства комплекса по сортировке ТБО
В районе села Глазовка в Приморском крае строится комплекс по сортировке отходов. В правительстве региона сообщили, что ввод объекта в эксплуатацию назначен на март.
16:40
В Калининградской области оценили ситуацию с коронавирусом
В Калининградской области по состоянию на 24 февраля выявлено 110 новых случаев коронавируса за сутки.
16:38
В ФРГ выступили за сохранение транзита газа через Украину
Правительство Германии по-прежнему выступает за то, чтобы Украина продолжала осуществлять транзит газа в Европу, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
16:30
Экс-командующий 6-й армией ВВС и ПВО оштрафован за мошенничество
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО Западного военного округа Минобороны России Александра Дуплинского к штрафу в размере 200 тыс. рублей.
16:28
Психолог рассказала, как работает память
Учёный Мария Фаликман, доктор психологических наук, профессор, руководитель департамента психологии Высшей школы экономики, рассказала, как работает память.
16:28
Эксперт оценил перспективы программы льготной ипотеки в России
Начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» кандидат экономических наук Олег Абелев оценил перспективы программы льготной ипотеки в России.
16:25
Проводившей экспертизу на ТЭЦ в Норильске компании назначили штраф
Организации ООО «Безопасность в промышленности», проводившей экспертизу промышленной безопасности аварийного резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, назначен штраф в размере 1 млн рублей, сообщает Ростехнадзор.
16:23
«Спартак» представил ролик, посвящённый трансферу Промеса
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео, посвящённое возвращению в клуб полузащитника Квинси Промеса.
16:22
Прокуратура Дагестана начала проверку после массового отравления в Каспийске
Прокуратура Республики Дагестан организовала проверку после массового отравления жителей Каспийска, в том числе детей. Об этом заявила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.
16:14
Юрист прокомментировал новые льготы для многодетных семей
Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко прокомментировал поправки к Трудовому кодексу, которые расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.
16:10
Путин назвал терроризм самой опасной угрозой
Президент России Владимир Путин заявил, что терроризм является самой опасной угрозой и борьба с ним идёт на дальних подступах.
16:09
Эксперт прокомментировал новации 2021 года по социальным льготам
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман прокомментировал новации 2021 года по социальным льготам.
16:09
Медведева: Тутберидзе подняла фигурное катание на другой уровень
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе.
16:08
В Москве отреставрируют Дом-музей Островского
На Малой Ордынке в Москве отреставрируют Дом-музей писателя Александра Островского.
15:59
Сербский актёр Бикович получил российское гражданство
Сербский актёр Милош Бикович получил российское гражданство, следует из указа президента России Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.
15:59
«Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак»
Амстердамский «Аякс» сообщил о договорённости с московским «Спартаком» о трансфере полузащитника Квинси Промеса в российский клуб.
15:58
Екатерина Градова похоронена на Троекуровском кладбище
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища.
15:54
Глава «Самбо-70» заявил, что Тутберидзе совершила переворот в фигурном катании
Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев обратился к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе в её день рождения.
15:50
В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом
За сутки в Татарстане выявили 52 случая COVID-19.
15:46
В Новгородской области после учебного полёта перевернулся вертолёт
В Новгородской области начали проверку после того, как вертолёт Robinson при приземлении после тренировочного полёта перевернулся на бок и получил повреждения, сообщили в Северо-западном следственном управлении на транспорте СК России.
15:43
Египет зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Управление Египта по лекарствам зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
15:35
В Национальном фитнес-сообществе рассказали о программе восстановления переболевших COVID-19
Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала о программе восстановления переболевших COVID-19.
15:35
Тренер «Аякса» пожелал Промесу успехов в России
Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о переходе полузащитника команды Квинси Промеса в московский «Спартак».
15:35
Путин одобрил новую программу льготного кредитования бизнеса
Президент России Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
15:29
Эксперт оценила новые льготы для многодетных семей
Ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова прокомментировала поправки к Трудовому кодексу, которые расширяют право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.
15:27
Миллера переизбрали главой «Газпрома» на пять лет
Совет директоров «Газпрома» принял решение переизбрать Алексея Миллера на пост председателя правления компании ещё на пять лет.
15:24
В Минтрансе Подмосковья предупредили о ледяном дожде 25 февраля
В Московской области в четверг, 25 февраля, ожидается ледяной дождь, туман, возможен гололёд, сообщили в региональном Минтрансе.
15:16
Путин заявил об информационной кампании против российской медицины
Информационная кампания против достижений России в медицине ведётся за рубежом, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
15:15
В Казахстане планируют начать вакцинацию педагогов в марте
Казахстан планирует начать прививать педагогов и сотрудников силовых структур российской вакциной «Спутник V» в марте.
15:13
Вяльбе заявила, что лыжник Устюгов выступит в спринте на ЧМ
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов примет участие в спринтерской гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
15:13
Путин: Россию хотят ослабить и поставить под внешний контроль
Президент России Владимир Путин заявил, что страна сталкивается с политикой сдерживания, её хотят ослабить и поставить под внешний контроль.
15:05
В Белоруссии назвали эффективным национальный метод борьбы с COVID-19
Белорусская стратегия борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 показала свою эффективность, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.