Der Tagesspiegel: пандемия подтолкнула многих немцев к алкогольной зависимости

С начала пандемии, количество пациентов у психотерапевтов в Германии увеличилось на 30%, пишет Der Tagesspiegel. При этом у каждого второго пациента фиксируют повышенное потребление алкоголя. По словам психотерапевта Сабины Кёлер, во время пандемии люди с алкогольной зависимостью потеряли круг общения и не имели возможности посещать группы помощи, что привело к обострению зависимости. Кроме того, пандемия привела к росту числа случаев психических расстройств, что также подталкивает многих к алкоголизму.
На протяжении 15 лет пациент психиатра из Йены Сабины Кёлер сопротивлялся алкогольной зависимости и не прикасался к спиртному, пишет Der Tagesspiegel. Однако затем началась пандемия коронавируса, и он вновь принялся пить и поступил на терапию.
Как отмечает издание, эксперты по всей Германии говорят о значительном росте употребления алкоголя и наркотиков в период пандемии. Вторая волна эпидемии грозит ещё сильнее усугубить проблему, пишет Der Tagesspiegel, ссылаясь на исследование компании медицинского страхования Pronova, опросившей 150 психотерапевтов.
«Во время пандемии пациенты с алкогольной зависимостью потеряли свой круг общения, созданный за время воздержания. Из-за ограничения персональных контактов были прерваны регулярные встречи групп помощи», — приводит издание слова Сабины Кёлер. При этом люди, раннее не имевшие алкогольной зависимости, также подвержены риску получить её в период пандемии, отмечает Der Tagesspiegel. Согласно статистике, с начала пандемии количество пациентов у психотерапевтов увеличилось на 30%, и у каждого второго пациента диагностируется повышенное потребление алкоголя.
Как пишет Der Tagesspiegel, в 2020 году количество случаев депрессии, неврозов и повышенной утомляемости возросло на 80%. По словам Сабины Кёлер, такие заболевания часто приводят к повышенному потреблению алкоголя. Эксперт от партии «Зелёных» Кирстен Капперт-Гонтер потребовала от правительства ФРГ действенной стратегии по борьбе с алкоголизмом. В частности, обеспечение быстрого доступа к психотерапии и сохранение групп помощи в онлайн-формате.
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