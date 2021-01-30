NBC: думали, что алкоголь — 11 американских солдат отравились антифризом

Одиннадцать военных на техасской базе Форт Блисс отравились антифризом, перепутав его с алкоголем, пишет NBC. Двое в тяжёлом состоянии переведены в реанимацию, остальные остаются в больнице. Как отмечает новостной сайт, руководство военной базы начало расследование происшествия.
В четверг одиннадцать военных на базе Форт Блисс в Техасе отравились антифризом, который они перепутали с алкоголем, сообщает NBC со ссылкой на представителей армии США. Как доложила пресс-служба военной базы, состояние двоих солдат тяжёлое, они переведены в реанимацию. Ещё девять находятся в больнице под наблюдением.
Первоначальная токсикологическая экспертиза указала, что пострадавшие отравились этиленгликолем, который широко известен как антифриз, пересказывает официальное заявление форта новостной сайт. Эксперты предполагают, что солдаты выпили жидкость, думая, что это алкоголь.
По уставу базы, во время учений военным запрещается употреблять алкоголь. Согласно официальному заявлению, пострадавшие выпили антифриз, когда покидали тренировочную площадку после прохождения тренировки в последний день учений.
Как отмечает в заключение NBC, детали случившегося пока не до конца понятны. На базе Форт Блисс немедленно началось расследование произошедшего.
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