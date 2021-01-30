Польский профессор: продление СНВ-III имеет огромное значение для Европы

С момента окончания Второй мировой войны американцы взяли на себя полную стратегическую ответственность за мир, однако даже в лучшие времена им было это не по плечу, уверен польский профессор Пётр Грохмальский. В беседе с Polskie Radio он не скрывает своей радости по поводу продления СНВ-III — последнего серьёзного договора в российско-американских отношениях.
Президенты России и США договорились о продлении на пять лет Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений СНВ-III, срок которого истекает 5 февраля. Польский профессор Пётр Грохмальский в беседе с Polskie Radio объяснил, что продлённый договор был последним важным документом по разоружению, который был подписан перед распадом СССР, положившему конец холодной войне. «Это последний существенный договор, который касался российско-американских отношений», — подчеркнул эксперт.
Он также обратил внимание на значимость этого договора для Европы, и это несмотря на то, что россияне чётко заявили о том, что могут выйти из него в любой момент. «Это важно, особенно для европейского театра действий», — добавил он.
Профессор рассказал про вызовы на международной арене, с которыми США ещё точно придётся столкнуться. «По сути, с момента окончания Второй мировой войны американцы взяли на себя полную стратегическую ответственность за мир. Даже тогда, когда казалось, что они великая держава, в доктрине сдерживания Кеннана говорилось, что американцы не в состоянии охватить ею весь мир», — резюмировал в беседе с Polskie Radio Пётр Грохмальский.
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