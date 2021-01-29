N-TV: привиться от коронавируса готовы уже две трети населения ФРГ

Всё больше и больше граждан ФРГ выражают готовность сделать прививку от коронавируса, пишет N-TV, ссылаясь на данные недавнего опроса. В середине декабря доля желающих вакцинироваться составляла 52%; теперь же этот показатель вырос до 63%. При этом подавляющее большинство опрошенных высказалось против привилегий для привитых.
Готовность немцев вакцинироваться от коронавируса возросла, пишет N-TV, ссылаясь на данные опроса, проведённого институтом общественных исследований Алленсбаха. Начиная с середины декабря доля готовых сделать прививку повысилась с 52% до 63%.
Отмечается, что готовность к вакцинации сильно зависит от возрастной группы. Среди граждан моложе 30 лет доля желающих сделать прививку составила 46%, в то время как тот же показатель для лиц старше 60 лет составил почти 75%.
При этом сторонники и противники вакцинации проявили почти абсолютное единство в вопросе о разных правилах для привитых и непривитых, отмечает издание. Подавляющее большинство населения выступило против идеи предоставить привитым гражданам больше свобод: идею поддержало лишь 24% респондентов. В то же время опрошенные выразили понимание в том, что ряд частных компаний, таких как авиалинии, могут предлагать привитым и непривитым неравное обслуживание.
Как пишет N-TV, в правительстве ФРГ рассчитывают на то, чтобы вакцинировать как можно большее количество населения. Согласно плану, к сентябрю прививку должны будут получить все желающие. Однако этот план удастся выполнить лишь при условии своевременных поставок: между тем перебои с поставками уже имели место быть как в случае с вакциной Biontech, так и с Astrazeneca.
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