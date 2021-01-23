Новый глава ХДС: здоровье важнее образования

По мнению нового председателя партии христианских демократов Армина Лашета, даже когда пандемия закончится, Германии предстоит ещё долго разбираться с её последствиями. Глава ХДС уверен, что здравоохранение должно иметь абсолютный приоритет, в том числе, перед образованием, поэтому школы в стране открывать пока не следует — тем более в свете появления ещё более опасных мутаций коронавируса, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Новый председатель ХДС Армин Лашет предостерегает об опасности британского штамма коронавируса и настаивает на том, что школы пока должны оставаться закрытыми, сообщает немецкий телеканал N-TV.

По оценкам Лашета, с последствиями этого кризиса Германии предстоит разбираться ещё долго. «Даже когда пандемия будет преодолена, не всё будет хорошо. Потому что тогда по-настоящему проявятся финансовые, экономические и все прочие последствия коронавируса», — заявил новый лидер ХДС в интервью немецким СМИ. Также он предостерёг о непредсказуемости мутировавших штаммов.

Помимо этого, новый глава ХДС отметил необходимость сопоставить ущерб мер по борьбе с коронавирусом, в первую очередь, для детей и их шансов на получение образования с рисками в сфере здравоохранения. На этапе неуверенности защита здоровья должна иметь абсолютный приоритет, считает Армин Лашет: «Развитие событий в Ирландии и Великобритании должно послужить предостережением».

Из-за более заразного и, по данным британского правительства, возможно, также более смертельного штамма вируса разработка долгосрочной концепции коронавирусной политики затруднена, отметил Лашет. По его словам, конкретное развитие пандемии «с высоко заразной новой мутацией предсказать очень трудно».

Хотя заболеваемость в Германии сейчас идёт на спад, новый мутировавший штамм вируса остаётся непредсказуемым. «Как он действует, насколько быстро он действует и в каких группах он действует, сегодня окончательно и основательно не может предсказать никто. Поэтому крайняя осторожность обязательна», — заявил новый глава ХДС.

Как напоминает немецкий телеканал, новый штамм вируса сначала распространился в Лондоне и на юге Англии. Великобритания и до этого относилась к наиболее сильно пострадавшим от коронавируса странам мира, а с появлением мутировавшего штамма число заражений снова скачками пошло на рост.

По данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм коронавируса к настоящему времени выявлен уже почти в 60 странах, включая Германию. По оценкам экспертов, этот штамм может быть на 70% заразнее, чем изначально распространившийся коронавирус.

Распространение мутировавшего штамма — это причина, по которой в Германии и других странах в последнее время снова ужесточаются коронавирусные ограничения. Кроме того, в Южной Африке появился также существенно более заразный мутировавший штамм коронавируса, который сейчас выявлен более чем в двадцати странах, в том числе в Германии, предостерегает немецкий телеканал N-TV.