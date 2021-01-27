Euronews: спровоцированный коронавирусом кризис в Италии привёл к отставке премьера

Отставка итальянского премьер-министра ставит под вопрос способность этой страны эффективно использовать средства, выделяемые Евросоюзом для преодоления последствий пандемии. Новые выборы могут стать помехой для восстановления, поэтому сейчас мало кто в Италии их хочет. А то, насколько эффективно она распорядится полученными от ЕС деньгами, может создать - или наоборот, подорвать доверие ко всему европейскому проекту, передаёт Euronews.
Руководство Евросоюза меньше всего хотело видеть в разгар пандемии ещё один политический кризис в Италии. Отставка премьер-министра Джузеппе Конте ставит под вопрос способность страны эффективно использовать деньги, выделяемые Брюсселем на преодоление последствий COVID-19. Первый проект таких расходов уже был одобрен национальным парламентом, но многие детали по-прежнему отсутствуют.
ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС, вице-председатель Еврокомиссии: Мы ожидаем, что эта работа будет продолжена. В любом случае, Италия является крупнейшим получателем средств на восстановление. Весь политический спектр заинтересован в том, чтобы Италия была готова начать получение этих денег.
Наиболее вероятным сценарием является возвращение Конте на премьерский пост на третий срок. Однако новые выборы могут стать помехой для восстановления, поэтому их мало кто хочет. Итальянский евродепутат уверяет, что в стране заложена основа для возвращения общества и экономики к нормальной жизни.
ИРЕНА ТИНАЛИ, евродепутат из Италии: Что бы ни случилось в ближайшие дни, мы не собираемся начинать с нуля. Мы уже реализовали некоторые реформы. Мы знаем, как ускорить процесс реализации. Но это будет для нас большим вызовом.
Кризис в Италии вызывает раздражение у политиков из так называемых бережливых стран, которые с самого начала неохотно относились к идее общего заимствования денег, необходимых для восстановления — то есть созданию общего долга.
ЛУКАС МАНДЛ, евродепутат из Австрии: Это деньги налогоплательщиков, их заработали европейские граждане. Поэтому нужно контролировать выделение этих денег в каждом конкретном случае, чтобы их тратили как можно рачительнее.
Италия известна своей щедростью в расходах на социальные нужды. И то, насколько эффективно она распорядится этими деньгами, может создать или подорвать доверие ко всему европейскому проекту.
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