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NewsOne: Зеленский вывел Украину из очередного соглашения с СНГ

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский вывел Украину из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств. Как предаёт NewsOne, в пресс-службе украинского офиса президента объяснили, что выход из данного соглашения защитит национальные интересы Украины и устранит механизмы межгосударственного обмена информацией по экономическим вопросам.
NewsOne: Зеленский вывел Украину из очередного соглашения с СНГ
Reuters

Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств. Как предаёт NewsOne, об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

В офисе объяснили, что договор имеет механизмы обмена специфической информацией. Таким образом с помощью полученных данных члены СНГ могут осуществлять торгово-экономическое давление на Украину. Зеленский уверен, что выход защитит национальные интересы и устранит механизмы межгосударственного обмена информацией по экономическим вопросам.

Как напоминает портал, ранее Украина вышла из трёх соглашений о радионавигации и ещё четырёх, касающихся гражданской авиации, которые были заключены в рамках сотрудничества с СНГ.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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