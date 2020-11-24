NewsOne: Зеленский вывел Украину из очередного соглашения с СНГ

Владимир Зеленский вывел Украину из договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств. Как предаёт NewsOne, в пресс-службе украинского офиса президента объяснили, что выход из данного соглашения защитит национальные интересы Украины и устранит механизмы межгосударственного обмена информацией по экономическим вопросам.
Владимир Зеленский подписал закон о выходе Украины из Договора о проведении согласованной монопольной политики Содружества независимых государств. Как предаёт NewsOne, об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
В офисе объяснили, что договор имеет механизмы обмена специфической информацией. Таким образом с помощью полученных данных члены СНГ могут осуществлять торгово-экономическое давление на Украину. Зеленский уверен, что выход защитит национальные интересы и устранит механизмы межгосударственного обмена информацией по экономическим вопросам.
Как напоминает портал, ранее Украина вышла из трёх соглашений о радионавигации и ещё четырёх, касающихся гражданской авиации, которые были заключены в рамках сотрудничества с СНГ.
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