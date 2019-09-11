СТРАНА: Украина поставила на паузу денонсацию соглашений с Россией по СНГ

Украина прекратила направлять в Москву уведомления о расторжении двусторонних украино-российских соглашений и документов по СНГ. По сообщению источников издания «СТРАНА», приостановка расторжения соглашений может быть связана с кадровыми перестановками в аппарате кабмина Украины.
Киев пока что перестал направлять в Москву уведомления о расторжении двусторонних украино-российских соглашений и документов по СНГ. Как сообщает «СТРАНА», из двусторонних соглашений последними денонсированными по инициативе украинской стороны документами стали «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной» и межправительственное соглашение «Об обмене правовой информацией». Из соглашений по СНГ Украина последний раз выходила 1 июля 2019 года.
Источники в МИД РФ отмечают, что приостановка расторжения соглашений может быть связана с кадровыми перестановками в аппарате кабмина Украины, которому, «возможно, не до этого».
«Возможно, им было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат процесс денонсации, либо притормозят», — сообщил сотрудник МИД России.
По его словам, пока рано говорить, закончила ли новая украинская власть заниматься расторжением договоров или пока ещё не начала.
«Если притормозят — это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи — другая, которая будет означать политический выбор», — отметил дипломат.
Как напоминает издание, между Россией и Украиной в силе остаются около 400 соглашений. 30 ноября 2018 года бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о 48 расторгнутых незадолго до этого соглашениях и анонсировал денонсацию ещё 40. Российская сторона считает денонсированными 49 соглашений, часть из них уже утратили силу. Статус некоторых из них — о разрыве которых Украина сообщала через Twitter без направления соответствующей ноты — в России считают действующим.
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