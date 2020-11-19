СТРАНА: украинские националисты порадовались смерти «москаля» Романа Виктюка

Украинские националисты в соцсетях решили, что нужно порадоваться смерти известного режиссёра Романа Виктюка. Как пишет «СТРАНА», главная претензия «патриотов» — украинец Виктюк жил и работал в Москве. Однако, отмечает издание, радикалы почему-то забывают о том, что о России после развала СССР Виктюк отзывался неизменно плохо.

После того как стало известно, что в Москве умер украинский режиссёр Роман Виктюк, радикалы начали писать в соцсетях, что скорбеть не нужно. Как пишет «СТРАНА», главная их претензия — Виктюк жил и работал в России.

Радикал Дмитрий Корчинский признал, что не смотрел ни одного спектакля Виктюка, но предположил, что это хорошо, что тот умер.

«Пишут, что умер известный театральный режиссёр Роман Виктюк. Я не видел ни одного его представления, но доверяю тем, кто считал его талантливым. Все семь лет московской военной агрессии против его Родины он продолжал жить в Москве, продолжал в московских театрах ставить московские спектакли для московитов. Может, хорошо, что умер?» — написал Корчинский.

Как отмечает издание, в комментариях к посту Корчинского пишут о Виктюке, что он «родился украинцем — умер москалём», «будет похоронен в путинской России» и что он «что был, что не было».

Праворадикал Алексей Бык, который запомнился нападением на журналиста Руслана Коцабу, а сейчас участвует в акциях «Нацкорпуса», также написал, что удивлён тому, что в Украине скорбят по Виктюку, ведь он жил и работал в Москве.

«Всенародный плач по режиссёру Роману Виктюку, который от большой любви к Украине жил, работал и умер в Москве. Люди, вы что, пьяные?» — написал Бык.

В комментариях у Быка уточнили, почему он сам скорбел по Егору Летову, на что радикал ответил, что скорбеть было можно, поскольку «Летов — не украинец и не сидел в Москве во время войны».

Как заключает издание, Виктюк действительно жил в Москве с начала 70-х годов, однако о России после развала СССР он отзывался неизменно плохо. Но в глазах националистов сам факт, что Виктюк жил и работал в России, является достаточным, чтобы порадоваться его смерти.