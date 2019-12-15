Deutschlandfunk: в сердце Берлина появится памятник «жертвам коммунистической тирании»

03:00 Тренер «Тампы» ответил на вопрос о травме Кучерова Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о повреждении российского нападающего команды Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

03:00 Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.

03:00 Саночники Кашкин и Коршунов стали третьими в спринте среди двоек на этапе КМ в Канаде Россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов завоевали бронзу в спринте среди двоек на третьем этапе Кубка мира по санному спорту в канадском Уистлере.

03:00 В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

03:00 Американский боксёр Кроуфорд защитил титул чемпиона WBO в полусреднем весе Американец Теренс Кроуфорд одержал победу техническим нокаутом над литовцем Эгидиюсом Каваляускасом в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе.

03:00 В Непале 13 человек погибли при падении автобуса в пропасть В Непале в районе Синдхупалчок по меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса с паломниками в пропасть. Об этом сообщает The Himalayan Times.

03:00 Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

03:00 Конькобежка Голикова победила на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано Россиянка Ангелина Голикова завоевала золото на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Нагано.

03:00 В бухте Севастополя затонул ПД-16 со списанной подлодкой В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась списанная подводная лодка Б-380. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

03:00 Репилов стал вторым в спринте на этапе КМ по санному спорту в Канаде Российский саночник Роман Репилов выиграл серебро в спринте на третьем этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

03:00 Саночница Иванова завоевала золото в спринте на этапе КМ в Канаде Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место в спринте на третьем этапе Кубка мира по санному спорту в канадском Уистлере.

03:00 В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

03:00 Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв получил травму в матче с «Чикаго» Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

03:00 Сын Валерии рассказал о третьем ДТП за неделю Сын певицы Валерии Арсений Шульгин рассказал, что он стал участником третьего дорожно-транспортного происшествия за неделю. Об этом он написал в своём Instagram.

03:00 Россиянин Ян бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Сехудо Российский боец смешанного стиля Пётр Ян после победы над Юрайей Фейбером вызвал на бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Генри Сехудо.

03:00 Врио главы ЕАО Гольдштейн назвал приоритетную задачу на посту Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал, что решение проблем жизнеобеспечения в регионе станет его приоритетной задачей на новом посту.

03:00 Усман нокаутировал Ковингтона и защитил титул UFC в полусреднем весе Американский боец смешанного стиля Камару Усман одержал победу над соотечественником Колби Ковингтоном в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе.

03:00 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блюд к новогоднему столу В Роспотребнадзоре советуют для новогоднего стола выбирать нежирные и легкоусвояемые блюда без содержания майонеза и растительного масла.

03:00 Посол России в США поздравил Овечкина с призом Уэйна Гретцки Посол России в США Анатолий Антонов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие американского хоккея.

03:00 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

03:00 «Торонто» переиграл «Эдмонтон» в НХЛ, Михеев забросил одну шайбу «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 На космодроме Восточный будут работать до 5 тысяч строителей Во время пиковой нагрузки на космодроме Восточный в 2020 году будут работать до 5 тыс. строителей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение космического центра «Восточный».

03:00 Волкановски победил Холлоуэя и завоевал титул чемпиона UFC в полулёгком весе Представитель Австралии Александр Волкановски одолел американского бойца смешанного стиля Макса Холлоуэя и стал новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе.

03:00 Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.

03:00 Нуньес защитила титул чемпиона UFC в легчайшем весе Боец смешанного стиля бразильянка Аманда Нуньес победила голландку Жермейн де Рандами и защитила титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

03:00 В Подмосковье при пожаре в жилом доме пострадали четыре человека В подмосковном Фрязино произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого пострадали четыре человека. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщили в экстренных службах области.

03:00 Два очка Радулова помогли «Далласу» одолеть «Нэшвилл» в НХЛ «Даллас Старз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Россиянин Ахмедов победил Хейниша на турнире UFC 245 Российский боец смешанного стиля Омари Ахмедов одолел американца Яна Хейниша в поединке на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

03:00 В Москве продлён «жёлтый» уровень погодной опасности из-за обледенения Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за снега и обледенения, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

03:00 Передачи Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу» в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Пекин отложил запланированное повышение пошлин на товары из США Власти Китая приняли решение отложить запланированное введение дополнительных пошлин в размере 10% и 5% на импорт американских товаров, а также автомобилей и автозапчастей.

03:00 Кучеров получил травму в матче НХЛ с «Вашингтоном» Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

03:00 Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16 Один из пострадавших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии скончался в больнице в Австралии. Таким образом, количество погибших увеличилось до 16, сообщили в новозеландской полиции.

03:00 Юниорская сборная России по хоккею победила Чехию и вышла в финал Мирового кубка вызова Юниорская сборная России по хоккею, состоящая из игроков не старше 18 лет, крупно одолела Чехию в матче 1/2 финала Мирового кубка вызова в канадском Доусон-Крике.

03:00 В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.

03:00 В Польше оценили последствия представления России в качестве врага Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

03:00 В Токио призвали объявить все Курильские острова частью Японии Глава оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что Токио на переговорах с Москвой должен объявить все острова Курильского архипелага японской территорией. По его мнению, так Япония сможет добиться возвращения островов южной части Курил.

03:00 Названы пять перспективных направлений для туризма в России Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгений Малыгин в беседе с RT назвал наиболее перспективные направления для внутреннего туризма в России.

03:00 Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245 Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

03:00 Два землетрясения произошли в районе Курильских островов Два землетрясения произошли в районе Курильских островов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН.

03:00 Два человека погибли в результате ДТП в Приморье Два человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса на трассе в Приморском крае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора муниципального учреждения по делам ГО и ЧС Фокино Сергея Семёнова.

03:00 В Москве 15 декабря ожидается до +3 °С В Москве в воскресенье, 15 декабря, ожидается до +3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

03:00 В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.

03:00 Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов Продавцы сообщили о смещении спроса россиян в сторону более дорогих смартфонов в 2019 году. Согласно данным ритейлеров, средняя цена на смартфон в России за год выросла на 5% и составляет 16—17 тыс. рублей.

03:00 В Боливии запросили ордер на арест Моралеса Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что ордер на арест экс-президента республики Эво Моралеса будет выдан в течение нескольких дней.

03:00 Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у побережья Камчатки Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья Камчатки в 179 км от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на краевое управление МЧС.

03:00 Монтаж оборудования под новый стартовый комплекс стартует на Восточном Монтаж технологического оборудования стартового комплекса под ракету «Ангара» начинается 15 декабря на космодроме Восточный. Об этом сообщил замгендиректора ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев.

03:00 NBC: США намерены сократить на треть контингент войск в Афганистане Администрация американского президента Дональда Трампа намерена на следующей неделе объявить о сокращении на 4 тыс. военного контингента в Афганистане. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

03:00 Власти Венесуэлы обвинили лидеров оппозиции в подготовке терактов Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обвинил лидеров оппозиционных сил страны в подготовке нападений на военные подразделения.