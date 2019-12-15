Deutschlandfunk Оригинал

Deutschlandfunk: в сердце Берлина появится памятник «жертвам коммунистической тирании»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Бундестаг одобрил решение о строительстве в центре Берлина памятника «немецким жертвам коммунистической тирании», сообщает Deutschlandfunk. Мемориал призван «заполнить пробел в исторической памяти» народа Германии. Однако члены левой партии выступили против этой инициативы, в частности раскритиковали название памятника, сказав, что это «боевой клич» противников левой идеологии.
Deutschlandfunk: в сердце Берлина появится памятник «жертвам коммунистической тирании»
Reuters

Члены бундестага проголосовали за строительство памятника «немецким жертвам коммунистической тирании», сообщает Deutschlandfunk. С таким предложение выступила коалиция Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Немецкие политики поддержали на заседании в пятницу.

Инициатива призвана «заполнить пробел в исторической памяти» немецкого народа, объясняет издание. «В культуре памяти о борьбе с национал-социализмом постепенно исчезают последние пустоты, — объясняют социал-демократы. — Теперь же нужно как можно скорее создать в сердце Берлина мемориальное место, памятник немецким жертвам коммунистического террора».

Члены левой партии проголосовали против этой инициативы и раскритиковали название памятника. По их мнению, термин «коммунистическая тирания» в отношении ГДР неуместен.  Это «боевой клич» противников левой идеологии, отметили политики.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Deutschlandfunk Германия Европа
теги
Великая Отечественная война Германия национализм памятник Советский Союз
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров