Deutschlandfunk: в сердце Берлина появится памятник «жертвам коммунистической тирании»

Бундестаг одобрил решение о строительстве в центре Берлина памятника «немецким жертвам коммунистической тирании», сообщает Deutschlandfunk. Мемориал призван «заполнить пробел в исторической памяти» народа Германии. Однако члены левой партии выступили против этой инициативы, в частности раскритиковали название памятника, сказав, что это «боевой клич» противников левой идеологии.
Члены бундестага проголосовали за строительство памятника «немецким жертвам коммунистической тирании», сообщает Deutschlandfunk. С таким предложение выступила коалиция Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Немецкие политики поддержали на заседании в пятницу.
Инициатива призвана «заполнить пробел в исторической памяти» немецкого народа, объясняет издание. «В культуре памяти о борьбе с национал-социализмом постепенно исчезают последние пустоты, — объясняют социал-демократы. — Теперь же нужно как можно скорее создать в сердце Берлина мемориальное место, памятник немецким жертвам коммунистического террора».
Члены левой партии проголосовали против этой инициативы и раскритиковали название памятника. По их мнению, термин «коммунистическая тирания» в отношении ГДР неуместен. Это «боевой клич» противников левой идеологии, отметили политики.
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