СТРАНА: улицу в Киеве решили назвать в честь офицера СС

03:00 Законопроект о продаже пива на стадионах планируют внести в Госдуму до конца года Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сообщил, что законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, может быть внесён на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года.

03:00 В Благовещенске по делу о стрельбе задержан охранник колледжа После стрельбы в колледже Благовещенска задержан сотрудник ЧОП, охранявший здание. Об этом сообщили в Следственном комитете.

03:00 В Оренбурге открыли памятник Толковому словарю Владимира Даля В Оренбурге установили памятник «Толковому словарю живого великорусского языка», сообщает ФАН.

03:00 Объём выданных ипотечных кредитов в Крыму вырос в полтора раза за год Объём выданных ипотечных кредитов в Крыму вырос почти в полтора раза за год, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского отделения Южного главного управления Банка России.

03:00 В Петербурге открылся культурный форум В Санкт-Петербурге начал работу международный культурный форум, сообщает Пятый канал.

03:00 Медведчук назвал принятие закона о рынке земли преступлением Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал принятие Верховной радой в первом чтении закона о рынке земли на Украине преступлением против украинского народа.

03:00 Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска пронёс ружьё в рюкзаке Устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске пронёс ружьё мимо охраны в рюкзаке и зарядил его в туалете. Об этом рассказал руководитель СК по Амурской области Станислав Белянский.

03:00 Премьер Кувейта подал заявление об отставке правительства Премьер-министр Кувейта Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах подал заявление об отставке действующего кабинета министров на имя главы государства. Об этом сообщает кувейтское агентство новостей KUNA.

03:00 Ягудин: заранее отдавать победу Трусовой не надо Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о перспективах 15-летней Александры Трусовой, которую многие эксперты называют фаворитом нынешнего сезона серии Гран-при.

03:00 Эксперт прокомментировал траты россиян на распродаже AliExpress Член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с ФАН прокомментировал траты россиян на распродаже AliExpress.

03:00 Ягудин: чисто российский Финал Гран-при глобально не нужен никому Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение об обращении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Международный союз конькобежцев (ISU) по вопросам судейства на этапах серии Гран-при в нынешнем сезоне.

03:00 Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске.

03:00 Пристайко: нормандский саммит должен ускорить обмен с Россией Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что будущий саммит «нормандской четвёрки» должен стать катализатором крупного обмена удерживаемыми лицами.

03:00 Ягудин: четверные прыжки в женской короткой программе уже неизбежны Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал мнение о возможном включении четверных прыжков в список разрешённых для использования в короткой программе в женском одиночном катании.

03:00 Эксперт прокомментировал ситуацию с микрозаймами в России Аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir провели исследование с целью выяснения причин, по которым граждане России оформляют микрозаймы, сообщает «Газета.Ru».

03:00 После стрельбы в Благовещенске возбуждено второе уголовное дело После стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено второе уголовное дело — по факту необеспечения надлежащей охраны. Об этом сообщил руководитель управления СК по региону Станислав Белянский.

03:00 Россия примет участие в восстановлении Нотр-Дама Российские специалисты примут участие в реставрации и восстановлении собора Парижской Богоматери, окончательное решение будет принято в январе после получения приглашения с французской стороны.

03:00 СМИ: «Манчестер Сити» подал жалобу на судейство матча с «Ливерпулем» «Манчестер Сити» подал жалобу Совета профессиональных судей Англии (PGMOL) на работу бригады арбитров во главе с Майклом Оливером в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем».

03:00 Охранник колледжа в Благовещенске не имел разрешения на работу Охранник, который работал в колледже Благовещенска, где учащийся открыл стрельбу, не имел соответствующего разрешения. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин.

03:00 Первая ракетка Греции Саккари прокомментировала слухи о романе с Циципасом Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала информацию о её романе с соотечественником Стефаносом Циципасом.

03:00 Зверев заявил, что Медведеву не удастся его победить на Итоговом турнире ATP Немец Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в рамках группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

03:00 Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года. Об этом, как передаёт БЕЛТА, сообщил секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада президенту.

03:00 Малышко выиграл первую контрольную гонку на сборе в Тюмени Дмитрий Малышко занял первое место в первой контрольной спринтерской гонке на сборе сборной России по биатлону в Тюмени.

03:00 Полиция возбудила дело после ДТП в Забайкалье Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД после того, как в Забайкалье в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли семь человек.

03:00 Опубликованы кадры работы СК на месте стрельбы в Благовещенске Следственный комитет опубликовал кадры работы следователей на месте преступления в одном из колледжей Благовещенска, где произошла стрельба.

03:00 МИД Украины прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным В настоящее время двусторонняя встреча между украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не планируется. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

03:00 Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

03:00 Головин снова тренируется по индивидуальной программе на сборе в Сочи Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин занимается по индивидуальной программе в четвёртый день тренировочного сбора национальной команды в Сочи.

03:00 Шестой патруль России и Турции начал работу в Сирии Российская военная полиция и турецкие военные приступили к совместному патрулированию к северу от сирийского города Эль-Камышлы.

03:00 Определились все соперники сборной России на Кубке ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила результаты жеребьёвки группового этапа Кубка АТР, который пройдёт в Австралии в январе 2020 года.

03:00 Агент заявил, что преждевременно говорить о возвращении Ковальчука в Россию Юрий Николаев, агент российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Ильи Ковальчука, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в Россию.

03:00 Начало производства самолёта на замену Ан-2 запланировано на 2023 год В России планируется начать производство лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2, которое начнётся в 2023 году, сообщили на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).

03:00 Брагин заявил, что молодёжной сборной России не хватило сил в матче с командой WHL Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

03:00 Охранную организацию колледжа в Благовещенске проверят после стрельбы Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить охранную организацию, которая охраняла колледж в Благовещенске, где учащийся устроил стрельбу. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

03:00 Маклеллан положительно оценил тренировку Ковальчука с «Лос-Анджелесом» Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал тренировку российского форварда Ильи Ковальчука в составе команды после объявления о его исключении из состава.

03:00 «Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии В аэропорту Камышлы на севере Сирии размещена первая группа вертолётов ВКС России, с земли их прикрывает ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Об этом информирует телеканал «Звезда».

03:00 «Хьюстон» победил «Клипперс» в матче НБА, Харден набрал 47 очков «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 Пилот упавшего в Казани в 2013 году Boeing имел фальшивые документы Рустем Салихов, командир упавшего в Казани в ноябре 2013 года самолёта Boeing 737-500, не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к полётам на основании фальсифицированных документов, сообщает Следственный комитет России.

03:00 В Минпросвещения рассказали об устроившем стрельбу в Благовещенске В Минпросвещения рассказали, что устроивший стрельбу в благовещенском колледже студент не был замечен в асоциальном поведении и конфликтах.

03:00 Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.

03:00 Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт» в матче НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал разгромную победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

03:00 СК призвал СМИ не распространять неверные данные о ЧП в Благовещенске Следственный комитет предостерёг журналистов от распространения недостоверной информации о стрельбе в Благовещенске.

03:00 СМИ: В Москве убит трёхкратный чемпион по тайскому боксу Болян Трёхкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит на юго-западе Москвы.

03:00 СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году Следственный комитет России завершил расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года, в результате которого погибли 50 человек, и назвал причину инцидента.

03:00 Алдонин: непоследовательные ошибки судей вызывают много вопросов Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин высказал мнение о судействе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Алдонин: мне кажется, у Гончаренко «накипело» Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин прокомментировал дисквалификацию главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.

03:00 Алдонин пожелал сборной России качественно сыграть с Бельгией в отборе на Евро-2020 Бывший полузащитник сборной России по футболу Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Бельгии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

03:00 В корпусе колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, не было металлодетектора В Благовещенске в корпусе колледжа, где студент устроил стрельбу, не было металлодетектора. Об этом заявил руководитель регионального управления СК Станислав Белянский.

03:00 Рубль растёт к доллару и евро На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.