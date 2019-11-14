СТРАНА: улицу в Киеве решили назвать в честь офицера СС

Депутаты Киевского совета решили назвать одну из улиц украинской столицы именем Ивана Павленко. Как пишет «СТРАНА», данное решение возмутило главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, поскольку Павленко был комендантом украинской вспомогательной полиции и командиром батальона вспомогательной полиции СС, а также был награждён немецким орденом «Отличие за храбрость для представителей восточных народов».
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмущён решением депутатов Киевского совета назвать одну из улиц украинской столицы именем коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко. Как передаёт «СТРАНА», об этом Долинский сообщил на своей странице в Facebook.
«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киевсовета: в Киеве улица названа в честь массового убийцы, палача и карателя Ивана Павленко — нацистского коллаборанта, военного преступника, коменданта украинской вспомогательной полиции и командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС», — сообщил Долинский.
По его словам, Павленко — организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов — женщин и детей — в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Белоруссии.
«На его руках кровь десятков тысяч невинных людей. За отличную службу награждён нацистской наградой «Отличие за храбрость для представителей восточных народов», — отмечает Долинский.
«Позор мэру Киева Виталию Кличко! Позор депутатам Киеврады, комиссии по переименованию и активистам, участвовавшим в принятии этого решения. Это не только надругательство над памятью невинных жертв холокоста и Второй мировой войны, но и циничное попрание украинских законов и норм морали», — заявил глава Украинского еврейского комитета.
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