Le Monde: Брюссель вынуждает банки переезжать из лондонского Сити в ЕС

В преддверии брексита ЕС собирается ужесточать правила для совершения финансовых транзакций между Великобританией и европейскими странами, чтобы обрести независимость в этой сфере, пишет Le Monde. Как рассказывает издание, такие меры подталкивают финансовые компании, которые базируются в лондонском Сити, переносить рабочие места на территорию Евросоюза.

Спустя четыре с половиной года после решения о брексите Брюссель намеревается постепенно ужесточить правила и заставить финансовые компании перенести свои штаб-квартиры из лондонского Сити — делового квартала британской столицы — на территорию Евросоюза, сообщает Le Monde.

Согласно последнему опросу аудиторской фирмы Ernst & Young, опубликованному 1 октября, после референдума 2016 года 7900 рабочих мест были перенесены в ЕС, из которых 400 — в этом году. Кроме этого, 2800 новых сотрудников нашли в Евросоюзе вместо того, чтобы нанимать их в Великобритании. Таким образом, из-за брексита в британском финансовом секторе недосчитались 10 тыс. рабочих мест — при этом, как замечает директор аналитического центра New Financial Уильям Райт, эти данные не отражают полной картины, потому что Ernst & Young следит за решениями только 240 финансовых компаний. По его собственным подсчётам, различные меры в преддверии брексита приняли 330 фирм.

Как считает Уильям Райт, такая тенденция является только началом. «Перенести рабочее место из Лондона в Париж или Дублин стоит дорого, и это сложно, — приводит его слова французская газета. — Поэтому компании хотят ограничиться самым минимумом». Фирмы опасаются обнаружить после переноса своих штаб-квартир, что в этом не было необходимости, потому что, например, Лондон и Брюссель смогли договориться, считает эксперт.

Однако на данный момент переговоры по будущим двусторонним отношениям так и не завершились, и обе стороны придерживаются выжидательной политики, подчёркивает издание. В людом случае начиная со следующего года британские граждане потеряют возможность свободно путешествовать по Европе и в автоматическом режиме продавать свои финансовые продукты. Тем не менее они надеются получить некоторые «эквиваленты» в регламенте, хотя для Сити такая система далека от идеальной: их согласовывает Евросоюз в одностороннем порядке и может внезапно отменить, но это является меньшим из зол.

Пока Евросоюз остаётся несговорчивым. Единственная уступка, которую он 21 сентября разрешил использовать британским финансовым компаниям, — это клиринговые организации. В их задачи входит удостовериться, что у покупателя есть деньги, необходимые для приобретения финансового продукта, а продавец действительно является его владельцем. В данный момент клиринговые палаты Великобритании доминируют на рынке, поэтому для Сити такое решение стало хорошей новостью: оно доказывает, что европейцы не могут обойтись без Лондона, по крайней мере в этом секторе экономики. При этом со стороны ЕС также прозвучала угроза: клиринг возможен только до 30 июня 2022 года, а задачей Брюсселя является постепенно вернуть финансовые компании на территорию Евросоюза.

В среду во время речи перед представителями ассоциации Paris Europlace руководитель Банка Франции Франсуа Виллерой де Галау чётко дал понять, что сожалеет о «чрезмерной зависимости» европейской финансовой системы от клиринговых палат Великобритании. Он потребовал от крупных банков, чтобы они начали избегать лондонские организации в этой сфере: по словам главы Банка Франции, в быстром переносе финансовых компаний в ЕС заинтересованы все участники. Кроме того, он призвал клиринговые европейские организации развивать свои предложения, чтобы стать альтернативой Сити для крупных банковских учреждений.

Как отмечается в статье, такая тактика постепенного ужесточения контроля происходит на всех уровнях. Изначально в банковской сфере Европейский Центробанк проявил понимание и позволил некоторым учреждениям играть двойную роль — в Лондоне и в ЕС, но этому может прийти конец. ЕЦБ также позволил крупным финансовым учреждениям проводить некоторые операции в Лондоне, однако планирует постепенно сократить их число.

Пример Сити демонстрирует некоторые основополагающие истины о брексите: для Соединённого Королевства он несёт негативные последствия, однако они проявляются очень медленно. Их эффект будет длится годами, а ЕС не собирается ослаблять давление. «Таким образом, эта битва, которой почти пять лет, только начинается», — пишет в заключение Le Monde.