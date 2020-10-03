Focus: Норвегии удалось договориться с Великобританией о рыбной ловле, но Европе придётся сложнее

Норвегии удалось договориться с Великобританией о правах на рыбную ловлю, и в ЕС это считают хорошим знаком, пишет немецкий журнал Focus. Однако, в отличие от Евросоюза, Норвегия никогда не выступала в британских СМИ в образе врага, и, хотя Брюссель начал правовую процедуру против Лондона за нарушение договора о выходе из ЕС, неясно, к чему всё это приведёт, потому что Великобритания не признаёт Европейский верховный суд за высшую инстанцию.

Норвегии удалось прийти к соглашению с британским премьер-министром Борисом Джонсоном по поводу рыбной ловли, пишет немецкий журнал Focus. Заключить аналогичный договор было бы желательно и в хоте переговоров по поводу брексита, отмечает издание.

Как напоминает автор статьи, в середине 10-х годов этого века норвежская столица Осло и британская — Лондон вступили в соревнование за сомнительную честь считаться самым дорогим городом мира. Выяснилось, что цены на продукты в Осло почти вдвое выше, чем в Лондоне, но решающее значение в итоге имели «астрономические» цены на жильё в британской столице.

Между тем, у обоих городов есть кое-что общее, в частности, неуютная погода, отмечает издание. Возможно, поэтому Норвегии легче договариваться с британцами, чем Евросоюзу.

По заявлению канцлера Ангелы Меркель по итогам последнего саммита ЕС в Брюсселе, тот факт, что Соединённое Королевство и Норвегия на этой неделе смогли заключить соглашение по поводу рыбной ловли, не является плохой новостью для ЕС. Лондон и Брюссель уже на протяжении месяцев ведут ожесточённые споры по поводу прав на осуществление рыбной ловли, но не могут сдвинуться с мёртвой точки, пишет Focus.

В связи с этим не только руководитель переговоров со стороны ЕС Мишель Барнье, но и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна сейчас является председателем Совета ЕС, в ближайшие дни будут заняты «приручением непокорного Бориса», предсказывает немецкий журнал.

До сих пор британский премьер не проявил никакой склонности к уступкам в отношении Евросоюза, отмечает издание. Напротив, законопроект Великобритании, который отчасти перечеркнул достигнутые успехи в переговорах с Брюсселем, в очередной раз отравил атмосферу переговорного процесса. Даже сдержанная Меркель назвала происходящее «горьким».

Возможно, советы из Осло могут быть полезными для дальнейшего проведения переговоров, потому что Норвегия, хотя она и не является членом ЕС, имеет доступ к его внутреннему рынку и смогла договориться с британцами не только по поводу рыбной ловли. К концу года страна планирует заключить с Великобританией ещё и соглашение о свободной торговле.

В пользу Осло, однако, говорит тот факт, что Норвегия, в отличие от ЕС, не выступает в Великобритании в образе врага, подчёркивается в статье. В одном из недавних исследований прослеживается, как британская пресса на протяжении долгого времени разжигала антиевропейские настроения, что в итоге привело к брекситу.

Автор исследования установил, что после судьбоносного референдума в 2016 году в британской прессе наблюдался непрерывный поток дезинформации, касающейся Евросоюза. Одним из действующих лиц в этом потоке был Борис Джонсон, который с 1989 по 1994 год являлся брюссельским корреспондентом Daily Telegraph.

Как отмечается в статье, Борис Джонсон придаёт так же мало значения печатному тексту, как и фактам. Его новый закон о внутреннем рынке представляет собой в глазах Брюсселя резкий разрыв соглашений, касающихся урегулирования отношений после брексита, которые должны вступить в силу только с начала следующего года. Поэтому Еврокомиссия теперь начала против Великобритании процесс о нарушении договора, который в конечном итоге может дойти до Европейского Верховного суда.

Однако Лондон уже не хочет признавать именно этот суд в качестве верховной инстанции, что послужило одной из причин прежних разногласий в переговорах с ЕС. Поэтому сейчас Евросоюз ведёт переговоры с партнёром, который отменяет договорённости в одностороннем порядке и не признаёт высшую правовую инстанцию ЕС, и что с этим делать — непонятно, пишет немецкий журнал.

Борис Джонсон предстаёт в образе «местного чудака» национального масштаба, однако его облику не хватает любезности и чёткой линии поведения, отмечает автор статьи. Он то соглашается со специальными условиями, касающимися будущего статуса Северной Ирландии, то снова выступает против них. Поэтому доверие к нему сейчас существенно снизилось, заключает Focus.