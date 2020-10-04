Guardian: Джонсон и фон дер Ляйен договорились продлить переговоры по брекситу ещё на месяц

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились, что Лондону и Брюсселю удалось достичь достаточного прогресса для продления переговоров по брекситу, сообщает The Guardian. Политики договорились активизировать переговоры в ближайшие несколько недель для того чтобы устранить «значительные пробелы».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продлить переговоры по брекситу, отметив, что сторонам удалось достичь достаточного прогресса, для того чтобы оправдать этот последний рывок к заключению соглашения по торговле и безопасности, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, проведение очередных раундов переговоров политики согласовали в ходе телефонного разговора в минувшую субботу. Хотя переговоры «не изменили ситуацию», они не были «бесполезными», так как обе стороны продемонстрировали решимость найти точки соприкосновения по вопросам, вызывающим наибольшие разногласия, подчеркнул анонимный источник.

В связи с этим Джонсон и фон дер Ляйен призвали переговорщиков с обеих сторон активизировать переговоры в ближайшие несколько недель, для того чтобы устранить «значительные пробелы».

«Стороны согласились с важностью достижения соглашения, если это вообще возможно, в качестве прочной основы для стратегических отношений между ЕС и Великобританией в будущем», — сказано в совместном заявлении.

Более того, Джонсон и фон дер Ляйен заявили, что впредь намерены обсуждать вопрос переговоров по брекситу «на регулярной основе».

При этом, как отмечает The Guardian, британский премьер вновь подчеркнул, что стремится к заключению с ЕС договора, подобного тому, который заключила Канада, а также вновь отметил, что Великобритания готова выйти из переходного периода, который заканчивается 31 декабря этого года, и без сделки.

Как стало известно изданию, первый раунд переговоров, о которых удалось договориться, состоится уже на следующей неделе в Лондоне, а второй — ещё через неделю в Брюсселе. Тем не менее прежде чем приехать в Лондон для встречи с британским коллегой Дэвидом Фростом, главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье в понедельник посетит в Берлине канцлера Ангелу Меркель.

На своей страничке в Twitter Фрост подчеркнул, что надежды британского правительства на переход к секретным переговорам для обсуждения финальных деталей соглашения не оправдались. При этом политик подчеркнул, что в ближайшие несколько недель намерен «интенсивно работать над наведением мостов» между Лондоном и Брюсселем.



Хотя в Великобритании хотели бы увидеть ясность относительно того, возможно ли заключение соглашения, учитывая необходимость подготовки к выходу из переходного периода без него, до 15 октября, в пятницу Барнье сообщил членам Европарламента, что именно последние две недели октября станут «решающим моментом» в переговорах. По мнению политика, в конце этого месяца станет понятно, возможно ли подготовить сделку к ратификации в начале ноября.

Как напоминает The Guardian, очередной раунд дискуссий в пятницу снова завершился без согласования сделки, несмотря на прогресс в вопросе государственной помощи бизнесу. Основные разногласия сторон на данный момент вызывает вопрос доступа европейских рыболовов в британские воды.