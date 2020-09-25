Independent: «Википедия» встретит двадцатилетие с новым дизайном
Впервые за 10 лет Wikipedia собирается изменить свой дизайн, пишет The Independent.
Впервые за 10 лет Wikipedia собирается изменить свой дизайн, пишет The Independent.
В Бразилии третьи сутки подряд фиксируется более 32 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии возросло до 4 657 702.
Россиянин Егор Крючков, обвиняемый в США в сговоре с целью совершения киберпреступления, в ходе судебного заседания в штате Невада не признал вину. Об этом сообщает Associated Press.
На Камчатке спустя полгода перерыва возобновляется работа кинотеатров при условии неполной загрузки залов и при соблюдении масочного режима, сообщает правительство региона.
В Болгарии зафиксирован самый большой суточный прирост случаев коронавирусной инфекции за последние два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Российский футбольный союз (РФС) объявил об изменении состава судейской бригады матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Уфой».
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» объявил о подписании нового контракта с российским форвардом Яковом Трениным.
Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
Число зрителей, которые смогут посещать матчи Открытого чемпионата Франции по теннису — «Ролан Гаррос», ограничили 1000 болельщиков в день.
Более 400 учителей заболели новой коронавирусной инфекцией в первые две недели сентября, заявил директор института медицинской информации и статистики Минздрава Чехии Ладислав Душек.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил крайний срок доигровки всех матчей групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, в случае их переноса.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставил в силе правило пяти замен на сезон-2020/21.
Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте республиканца Марко Рубио.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в период с марта по ноябрь 2021 года.
По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились все команды-участники раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
В течение недели вблизи границы России вели разведку 43 иностранных самолёта и шесть разведывательных беспилотников. Российские истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались на их перехват.
Минфин США внёс в санкционный список двух иранский судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в связи с казнью 12 сентября 27-летнего борца Навида Афкари.
Итальянский «Милан» одержал победу над норвежским клубом «Будё-Глимт» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Во Франции возможно введение повторного карантина в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, заявил газете Figaro премьер-министр страны Жан Кастекс.
Испанский футбольный клуб «Севилья» вышел на первое место в истории по числу поражений в матче за Суперкубок УЕФА.
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» во второй раз в своей истории завоевал Суперкубок УЕФА.
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над испанской «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавит подмосковный клуб «Химки».
По итогам матчей третьего раунда «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» пробились в 1/8 финала Кубка Английской лиги.
В Нижегородской области в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей днём 24 сентября девятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен выделить $720 млн на гумпомощь гражданам, пострадавшим в результате конфликта в Сирии.
Афинский АЕК одержал победу над швейцарским «Санкт-Галленом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг, выступая на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Вьетнам призывает снять мешающие экономическому развитию стран односторонние санкции.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал поражение «Ростова» от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что окончательные параметры законопроекта о всероссийской реновации будут известны после обсуждения документа в первом и втором чтениях в Госдуме.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение российского клуба «Ростов» от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Во Франции за сутки выявили 16 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что является антирекордом для страны. Общее число случаев инфицирования COVID-19 в республике превысило 497 тыс.
Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Игорь Чугайнов прокомментировал выступление российских клубов в квалификационных раундах еврокубков.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не уверен в честности предстоящих в ноябре выборов главы государства.
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над македонской «Шкендией» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 32 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Менеджер-селекционер и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал поражение команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Министерство энергетики России заявило, что готово перевести сотрудников на режим удалённой работы на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал вылет его команды и московского «Динамо» из Лиги Европы УЕФА.
Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказал мнение о причинах поражения своей команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
За сутки в Марокко выявлено 2356 случаев заболевания коронавирусом, общее число больных достигло 110 099.
Французские власти проводят расследование в связи с публикацией в СМИ данных о переговорах президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Киновед, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семёнов прокомментировал ситуацию с переносом фильмов.
Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши. Об этом информирует Министерство обороны России.
Директор WWF России Дмитрий Горшков рассказал о заповеднике «Медвежьи острова» в Якутии.
Россия и Куба договорились дополнительно проработать вопрос возобновления авиасообщения между странами.
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на Международной олимпиаде по информатике.
Чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе россиян Артур Бетербиев подтвердил, что поединок с немцем Адамом Дaйнесом состоится 11 декабря в Москве.
С 7 сентября в Московской области прививку от гриппа сделали 1 млн человек.