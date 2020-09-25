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Independent: «Википедия» встретит двадцатилетие с новым дизайном

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Wikipedia собирается изменить свой дизайн впервые за 10 лет. По словам представителей организации, планируемые изменения интернет-энциклопедии будут вводиться постепенно с учётом пользовательских отзывов и станут полностью функционировать к концу 2021 года, передаёт The Independent.
Independent: «Википедия» встретит двадцатилетие с новым дизайном
Reuters

Впервые за 10 лет Wikipedia собирается изменить свой дизайн, пишет The Independent.

«В то время как содержание «Википедии» стремительно растет, наш интерфейс за этим не поспевает», — написали в своём блоге представители Wikimedia Foundation, организации, которая управляет сайтом.
 
Изменения включают свёртывающуюся боковую панель, которая позволяет уменьшать меню в левой части каждой страницы интернет-энциклопедии. По словам представителей Wikimedia, это изменение повысит удобство использования и позволит лучше воспринимать информацию.
 
Ещё одно заметное изменение — максимальная ширина строки на страницах статей и обсуждений. Оно призвано помочь людям легче запоминать информацию, а также снизить нагрузку на глаза. Кроме того, со временем планируется улучшить панель поиска, позволить получать доступ к контенту на разных языках одним щелчком мыши и предоставить другие дополнительные возможности, включая перемещение логотипа.
 
«Чтобы принять [старых пользователей] в наших проектах и побудить их вернуться, нам нужно предоставить не только отличный контент и удобство в использовании, но и опыт, соответствующий их восприятию современного, заслуживающего доверия и располагающего к себе сайта», — написала ведущий менеджер по продукту Wikimedia Foundation Ольга Васильева.
 
«В то же время, мы хотим сохранить суть нашей идентичности и эволюционировать таким образом, чтобы конечный продукт однозначно выглядел и ощущался как проект Wikimedia», — добавила она.
 
Все изменения можно увидеть в публикации MediaWiki на её сайте. Анимированные GIF-изображения дают представления, как будет работать обновлённая интернет-энциклопедия, отмечает издание.
 
«Мы не создали полную подробную спецификацию продукта. Каждая функция будет со временем создаваться и реализовываться отдельно. Созданные элементы всё ещё корректируются и улучшаются», — говорится на странице MediaWiki.
 
Улучшение «Википедии» не будет быстрым. На сайте компании говорится, что изменения будут происходить в течение длительного времени, чтобы правильно их протестировать и позволить пользователям оставить отзывы.
 
Согласно планам организации, все улучшения станут доступны по умолчанию на всех страницах к концу 2021 года, чтобы приурочить их введение к 20-летию портала. При этом она не сообщила, получит ли мобильная версия сайта аналогичные обновления.
 
В настоящий момент на «Википедии» опубликовано свыше 53 млн статей. Они переведены на более чем 300 языков, обращает внимание The Independent. 
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