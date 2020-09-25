Independent: «Википедия» встретит двадцатилетие с новым дизайном

Wikipedia собирается изменить свой дизайн впервые за 10 лет. По словам представителей организации, планируемые изменения интернет-энциклопедии будут вводиться постепенно с учётом пользовательских отзывов и станут полностью функционировать к концу 2021 года, передаёт The Independent.

Впервые за 10 лет Wikipedia собирается изменить свой дизайн, пишет The Independent.

«В то время как содержание «Википедии» стремительно растет, наш интерфейс за этим не поспевает», — написали в своём блоге представители Wikimedia Foundation, организации, которая управляет сайтом.

Изменения включают свёртывающуюся боковую панель, которая позволяет уменьшать меню в левой части каждой страницы интернет-энциклопедии. По словам представителей Wikimedia, это изменение повысит удобство использования и позволит лучше воспринимать информацию.

Ещё одно заметное изменение — максимальная ширина строки на страницах статей и обсуждений. Оно призвано помочь людям легче запоминать информацию, а также снизить нагрузку на глаза. Кроме того, со временем планируется улучшить панель поиска, позволить получать доступ к контенту на разных языках одним щелчком мыши и предоставить другие дополнительные возможности, включая перемещение логотипа.

«Чтобы принять [старых пользователей] в наших проектах и побудить их вернуться, нам нужно предоставить не только отличный контент и удобство в использовании, но и опыт, соответствующий их восприятию современного, заслуживающего доверия и располагающего к себе сайта», — написала ведущий менеджер по продукту Wikimedia Foundation Ольга Васильева.

«В то же время, мы хотим сохранить суть нашей идентичности и эволюционировать таким образом, чтобы конечный продукт однозначно выглядел и ощущался как проект Wikimedia», — добавила она.

Все изменения можно увидеть в публикации MediaWiki на её сайте. Анимированные GIF-изображения дают представления, как будет работать обновлённая интернет-энциклопедия, отмечает издание.

«Мы не создали полную подробную спецификацию продукта. Каждая функция будет со временем создаваться и реализовываться отдельно. Созданные элементы всё ещё корректируются и улучшаются», — говорится на странице MediaWiki.

Улучшение «Википедии» не будет быстрым. На сайте компании говорится, что изменения будут происходить в течение длительного времени, чтобы правильно их протестировать и позволить пользователям оставить отзывы.

Согласно планам организации, все улучшения станут доступны по умолчанию на всех страницах к концу 2021 года, чтобы приурочить их введение к 20-летию портала. При этом она не сообщила, получит ли мобильная версия сайта аналогичные обновления.

В настоящий момент на «Википедии» опубликовано свыше 53 млн статей. Они переведены на более чем 300 языков, обращает внимание The Independent.