СТРАНА: украинские дипломаты собираются переписать «Википедию»

МИД Украины будет сотрудничать с интернет-энциклопедией «Википедия» для «исправления дезинформации». Как передаёт «СТРАНА», в пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что хотят, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной.
Министерство иностранных дел Украины начало сотрудничество с интернет-энциклопедией «Википедия» для «исправления дезинформации». Как передаёт «СТРАНА», об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнёрами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из «Википедии» ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
По информации ведомства, министерство совместно с «Википедией» запускает несколько совместных проектов, в рамках которых энциклопедия будет наполняться «правдивой и точной информацией об Украине, о войне в Донбассе, об аннексии Крыма*, об интеграции Украины в НАТО и ЕС, про отношения с другими странами и общую деятельность страны».
Уже с мая многие украинские и иностранные дипломаты присоединятся к составлению информации о дипломатических учреждениях, отношениях Украины с другими странами, о политиках, общественных деятелях, важных датах, событиях и памятных местах.
Все эти данные будут описаны на государственном языке и тех языках, которыми говорят на родине дипломатов.
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