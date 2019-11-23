Newsweek: альтернативу Wikipedia в России намерены создать за 33 месяца

Редактор издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец заявил, что ведёт работу над русскоязычным аналогом «Википедии», о создании которого ранее говорил российский лидер Владимир Путин, пишет Newsweek. Как заявил Кравец, портал будет завершён через 33 месяца, к весне 2022 года.

Уже через несколько недель после того, как президент России Владимир Путин предложил разработать альтернативу популярнейшей онлайн-энциклопедии «Википедия», редактор издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец рассказал о том, что уже ведёт работу над таким ресурсом, сообщает Newsweek.

По данным журнала, Кравец поведал в интервью российским СМИ, что разрабатывает российский энциклопедический портал, о котором говорил Путин. По словам редактора, портал будет разрабатываться 33 месяца и будет завершён к весне 2022 года.

Кравец также отметил, что проект пока не получил названия, и что редакция хотела бы найти для него такое именование, которое бы одновременно передавало престиж Большой российской энциклопедии и привлекало бы современную, молодую аудиторию, упоминается в материале Newsweek.

«В студенческой среде о ней (БРЭ) знают 35%, она ассоциируется с надежностью, но некой устарелостью. В преподавательской среде знают почти 100% и ассоциируют с фундаментальностью и надежностью, — цитирует издание редактора. — Если мы делаем новый продукт, мы должны сохранить преемственность, авторитетность, фундаментальность, надежность и при этом почистить замшелость - войти в новые сферы».

Создание русскоязычного портала по образу и подобию «Википедии» обсуждается в России не первый год, отмечает обозреватель Newsweek. Такую инициативу, в частности, предлагала Владимиру Путину ещё в 2016 году депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Елена Ямпольская. Год спустя Сергей Кравец, вручая Путину последний, 35 том Большой российской энциклопедии, также призвал президента поддержать перевод энциклопедии в онлайн-формат, и российский лидер воспринял такой призыв крайне положительно. Наконец, ещё через два года Кремль объявил о том, что русскоязычный аналог «Википедии» всё же будет создан в 2020-2022 годах, и на него будет потрачено $27 млн, пишет автор статьи.

Между тем, озвученные незадолго до этого господином Путиным комментарии о «замене» «Википедии» альтернативой на русском языке спровоцировали небольшой скандал, поскольку отдельные наблюдатели восприняли их как предложение заблокировать доступ к русскоязычному разделу «Википедии», подчёркивается в материале. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже пояснил, что президент не имел в виду ничего подобного, и что никакой блокировки в отношении «Википедии» не планируется, пишет Newsweek.