Independent: Трамп рассказал, что потерял всех друзей после избрания президентом

На предвыборном митинге в штате Висконсин президент США Дональд Трамп заявил, что потерял всех друзей из-за своего избрания на высшую государственную должность, пишет The Independent. По словам главы Белого дома, сейчас друзей ему заменяют члены конгресса.

Дональд Трамп посетовал на то, что потерял всех давних друзей из-за избрания на пост президента США, сообщает The Independent.

«Я потерял всех друзей из-за своей должности», — заявил Трамп в четверг на предвыборном митинге в штате Висконсин.

По словам американского лидера, прежде чем он стал президентом, «все были расслаблены, можно было замечательно поболтать», однако, заняв должность, Трамп лишился возможности «посидеть и выпить» с друзьми. При этом президент поспешил оговориться, что алкоголь не употребляет.

Трамп предположил, что «уважение к офису» усложняет поддержание дружбы, заявив, что теперь ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют ему друзей.

Как отмечает The Independent, в ходе выступления в Висконсине Трамп также атаковал спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других высокопоставленных демократов. Кроме того, президент рассказал о правительственной помощи фермерам штата, в котором в 2016 году одержал победу, обойдя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон менее чем на 1% голосов.