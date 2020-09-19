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Independent: Трамп рассказал, что потерял всех друзей после избрания президентом

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На предвыборном митинге в штате Висконсин президент США Дональд Трамп заявил, что потерял всех друзей из-за своего избрания на высшую государственную должность, пишет The Independent. По словам главы Белого дома, сейчас друзей ему заменяют члены конгресса.
Independent: Трамп рассказал, что потерял всех друзей после избрания президентом
Reuters

Дональд Трамп посетовал на то, что потерял всех давних друзей из-за избрания на пост президента США, сообщает The Independent. 

«Я потерял всех друзей из-за своей должности», — заявил Трамп в четверг на предвыборном митинге в штате Висконсин.
 
По словам американского лидера, прежде чем он стал президентом, «все были расслаблены, можно было замечательно поболтать», однако, заняв должность, Трамп лишился возможности «посидеть и выпить» с друзьми. При этом президент поспешил оговориться, что алкоголь не употребляет.
 
Трамп предположил, что «уважение к офису» усложняет поддержание дружбы, заявив, что теперь ему приходится полагаться на членов конгресса, которые заменяют ему друзей.
 
Как отмечает The Independent, в ходе выступления в Висконсине Трамп также атаковал спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и других высокопоставленных демократов. Кроме того, президент рассказал о правительственной помощи фермерам штата, в котором в 2016 году одержал победу, обойдя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон менее чем на 1% голосов.
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источник
Independent Великобритания Европа
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