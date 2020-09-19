Independent: Трамп рассказал, что потерял всех друзей после избрания президентом
Дональд Трамп посетовал на то, что потерял всех давних друзей из-за избрания на пост президента США, сообщает The Independent.
Дональд Трамп посетовал на то, что потерял всех давних друзей из-за избрания на пост президента США, сообщает The Independent.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённых Штатов есть гиперзвуковая ракета, которая быстрее чем та, данные о которой якобы похитила Россия у администрации Барака Обамы.
В Москве в понедельник, 19 сентября, ожидается до +14 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 65 и достигло 107 199.
Сенат Конгресса США проголосует по кандидатуре нового судьи, предложенной президентом страны Дональдом Трампом до президентских выборов.
Падёж домашней птицы был зафиксирован в семи городах на севере Казахстана, причиной назван птичий грипп.
Развал газотранспортной системы Украины станет для США следующей целью, если «Северный поток — 2» будет заблокирован, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Юрий Загородний.
За прошедшие сутки в Китае было выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусом и 24 бессимптомных носителя.
Центр разработок группы компании S7 начал создание лёгкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью.
Президент США Дональд Трамп подверг критике своего оппонента на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.
Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась 18 сентября в возрасте 87 лет.
Председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Пётр Белый заявил о почти стопроцентной эффективности российского препарата от коронавируса «Арепливир».
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 6 526 и достигло 750 471.
Канада прекратила переговоры о свободной торговле с Китаем, сообщил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.
Ураган «Тедди», который сформировался в северной части Атлантического океана, ослаб до третьей категории.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 39 797 и достигло 4 495 183.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в центральной части Атлантического океана в пятницу, 18 сентября.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп несёт ответственность за высокое число смертей людей с коронавирусом в США.
Тропический шторм «Бета» образовался в Атлантическом океане 18 сентября, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают изменения параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины на нефть.
За прошедшую неделю число безработных в Бразилии увеличилось более чем на один миллион, их общее число достигло 13,7 млн.
С высокой долей вероятности в Лондоне придётся вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, заявил мэр британской столицы Садик Хан.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов констатировало улучшение ситуации на востоке Украины с 27 июля, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о своём отношении к завоеванию второго подряд приза самому ценному игроку сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Певица Анна Седокова и форвард подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Янис Тимма сыграли свадьбу.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 30 млн.
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над гельзенкирхенским «Шальке» в матче первого тура немецкой Бундеслиги.
В Новомосковске на территории завода АО НАК «Азот» произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего произошло возгорание.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал разгромное поражение подмосковного баскетбольного клуба «Химки» от «Краснодара» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пятый оперативный флот Военно-морских сил США сообщил, что американская авианосная ударная группа зашла в акваторию Персидского залива.
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо повторил достижение Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5044 человека с COVID-19.
Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Певица Анита Цой в разговоре с RT объяснила своё участие в записи песни «Любимую не отдают», а также рассказала, что думает о ситуации в Белоруссии.
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что продолжит работу с командой, несмотря на вылет клуба из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.
Двое детей после отравления парами хлора в бассейне в Санкт-Петербурге находятся в состоянии средней степени тяжести, трое — лёгкой, сообщила главврач Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.
В Турции за сутки выявили 1771 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава страны.
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Душаном Лайовичем в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Риме.
Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вооружённый конфликт в Донбассе закончится во время пребывания Владимира Зеленского на посту главы страны.
«Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Летальность коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 5,06%, сообщается на сайте столичного Департамента здравоохранения.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко сообщил, что переноса чемпионата мира 2021 года, который должен пройти в Минске и Риге, по политическим причинам быть не может.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.
Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит индивидуальную гонку на старте летнего чемпионата России в Тюмени.
Программа вывозных рейсов для россиян прекращается с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над пермской «Пармой» в финале Кубка Гомельского 2020 года.
Во Франции за сутки выявили более 13,2 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино допустил возможность внесения изменения формата отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.