Focus: войска НАТО для защиты подводных кабелей от России приведены в боевую готовность

Подразделение НАТО для защиты транспортных и коммуникационных путей между Северной Америкой и Европой приведено в боевую готовность, сообщает Focus. Оно находится в портовом городе Норфолк в штате Вирджиния и будет патрулировать Атлантический океан. Альянс опасается, что российские подлодки могут перерезать подводные кабели, объясняет немецкое издание.

В НАТО заявили, что новые войска для защиты транспортных и коммуникационных путей между Северной Америкой и Европой приведены в боевую готовность, сообщает Focus. Подразделение находится в американском портовом городе Норфолк в штате Вирджиния. Оно будет патрулировать Атлантический океан.

Таким образом альянс отреагировал на политику России, которую на Западе расценивают как агрессивную. Больше всего Москву боятся восточные партнёры НАТО — особенно после событий на востоке Украины и в Крыму.

В военной организации опасаются, что российские подлодки могут перерезать подводные кабели между США и Европой, по которым происходит обмен интернет-данными. Такие атаки могут быть частью гибридной войны — то есть смесью открытых и тайных операций, отмечает издание.

Войска в Норфолке под предводительством вице-адмирала Эндрю Льюиса дополняет ещё одно недавно созданное подразделение в Ульме в немецкой земле Баден-Вюртемберг. Оно отвечает за транспортировку солдат и военного снаряжения в Европу. В прошлом году эти силы достигли первого этапа боевой готовности. К сентябрю 2021 года оба подразделения будет приведены в полную боевую готовность, заключает издание.