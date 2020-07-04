Bild: финские ВВС окончательно убрали свастику со своих самолётов

03:00
В Миссисипи при стрельбе в клубе погиб человек
В американском штате Миссисипи в ночном клубе города Джексон погиб один человек, ещё трое пострадали.
03:00
Президент «Урала» рассказал, как отмена матча с «Оренбургом» отразилась на футболистах
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение о влиянии переноса матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» на футболистов.
03:00
В Турции задержали трёх человек из-за взрыва на фабрике
В Турции задержаны трое подозреваемых по делу о взрыве на фабрике фейерверков в провинции Сакарья, в результате которого четыре человека погибли. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
03:00
Майгуров подтвердил готовность провести дебаты с Драчёвым
Вице-президент Союза биатлонистов России и кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров заявил о готовности принять участие в дебатах с нынешним главой организации Владимиром Драчёвым.
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Африке превысило 444 тысячи
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 444 983.
03:00
Актёра Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженный артист РСФСР, актёр театра и кино Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вдову актёра Ирину Хонду.
03:00
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Квят — 13-й
Финн Валттери Боттас из команды Mercedes занял первое место в квалификации первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
03:00
Адвокат: Ефремов ничего не помнит после ДТП
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП в центре Москвы «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».
03:00
Сен-Пьер отреагировал на смерть отца Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выразил соболезнования чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова.
03:00
В Сербии число выявленных случаев коронавируса достигло 15 829
В Сербии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 15 829.
03:00
ЧМ по спортивной борьбе пройдёт в 2020 году в Белграде
Исполком Объединённого мира борьбы (UWW) принял решение о проведении чемпионата мира по спортивной борьбе в декабре 2020 года.
03:00
Группа кораблей Черноморского флота провела учения в Чёрном море
Корабельная ударная группа ракетных кораблей Черноморского флота (ЧФ) провела в Чёрном море учения по использованию ракетного вооружения.
03:00
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
03:00
Глава WADA: время показало, что восстановить РУСАДА было правильным решением
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказал мнение, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в 2018 году является правильным решением.
03:00
Кабулов заявил об участии американской разведки в наркотрафике
Cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в эфире телеканала «Россия 1» об участии «американских разведчиков в наркотрафике».
03:00
Фигуристы группы Мишина прошли тесты на коронавирус
Тесты на коронавирусную инфекцию фигуристов группы тренера Алексея Мишина дали отрицательный результат.
03:00
Захарова возмутилась решением суда в Лондоне по золоту Венесуэлы
МИД России считает возмутительным решение Высокого суда Лондона о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо «врио президента» Венесуэлы и открытии ему доступа к золотому запасу республики, который хранится в Британии.
03:00
Роман Ротенберг: Абдулманап Нурмагомедов был настоящим мужчиной
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Фазель заявил, что IIHF поддержит Россию в споре WADA и РУСАДА
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что организация выступит в поддержку России в разбирательствах по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
03:00
Паралимпиец рассказал, как Кокорин помог осуществить его мечту
Член паралимпийской сборной России по бочче Иван Фролов рассказал, как нападающий «Сочи» Александр Кокорин помог ему осуществить мечту.
03:00
В Иране вводится обязательное ношение масок
Власти Ирана с воскресенья вводят обязательное ношение масок в общественных местах и учреждениях.
03:00
В РПЛ не исключили проведения матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов высказал мнение о возможном месте проведения матча за Суперкубок России по футболу.
03:00
В Красноярске потушили пожар в кафе
Спасатели потушили возгорание кровли кафе на территории гостиничного комплекса в Красноярске, никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.
03:00
СМИ рассказали, когда Вагнер прибудет в расположение «Кайрата»
Стало известно, когда бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав прибудет в расположение казахстанского футбольного клуба «Кайрат».
03:00
Мостовой ответил, готов ли он стать тренером «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос подписчика в социальных сетях, готов ли он стать тренером красно-белых.
03:00
Автомобиль наехал на группу протестующих в Сиэтле
Автомобиль совершил наезд на группу протестующих в американском городе Сиэтле, штат Вашингтон, два человека пострадали.
03:00
Тренер «Барселоны» прокомментировал слухи об уходе Месси
Главный тренер испанской «Барселоны» Кике Сетьен отреагировал на слухи об уходе нападающего команды Лионеля Месси.
03:00
Синоптики предупредили о жаре до +38 °С в Крыму
Синоптики предупредили об аномальной жаре до +38 °С в Крыму в ближайшие дни.
03:00
Ещё один поединок на бойцовском острове UFC отменён из-за коронавируса
Поединок Марины Родригес и Карлы Эспарзы, который должен был состояться в рамках турнира UFC 251 на так называемом бойцовском острове, отменён из-за положительного теста на коронавирус.
03:00
Песков оценил объявление о продаже «рубашки Путина»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в интернете объявление о продаже якобы рубашки Владимира Путина, которую тот забыл в отеле в Нижнем Новгороде.
03:00
СМИ: Международные турниры по фигурному катанию не состоятся в 2020 году
Международный союз конькобежцев (ISU) не будет проводить турниры по фигурному катанию в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
03:00
Гандболистка Вяхирева номинирована на звание лучшего игрока года по версии IHF
Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева номинирована на награду лучшему игроку 2019 года по версии Международной федерации гандбола (IHF).
03:00
Скоростной лимит на платных трассах в России могут поднять до 150 км/ч
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, что на платных трассах М11 «Нева», М4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге скоростной лимит может быть увеличен до 150 км/ч.
03:00
Мората считает, что «Атлетико» близок к уровню топ-клубов
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о задачах клуба на оставшуюся часть сезона.
03:00
Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при Австрии, Квят — 14-й
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов первого этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
03:00
Антон Миранчук поделился впечатлениями от работы с Николичем
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о работе с новым главным тренером команды Марко Николичем, сменившим на этой должности Юрия Сёмина.
03:00
Президент Туркменистана отправил правительство в отпуск на месяц
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предоставил правительству трудовой отпуск на месяц.
03:00
Гендиректор «Ротора» опроверг слухи об отказе клуба участвовать в РПЛ
Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский опроверг информацию о намерении клуба отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
03:00
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
На территории Таджикистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Геофизическую службу Академии наук республики.
03:00
Антон Миранчук — о Смолове в «Сельте»: видно, что он старается
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук высказал мнение о выступлении Фёдора Смолова за испанскую «Сельту» на правах аренды.
03:00
Агент Вандерсона подтвердил интерес «Спортинга» к футболисту
Вамберто, отец и агент полузащитника «Краснодара» Вандерсона, прокомментировал информацию о возможном уходе его сына из российского клуба.
03:00
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслава Худина.
03:00
СМИ: Футболист «Краснодара» Вандерсон попал в сферу интересов «Эвертона» и «Спортинга»
Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Вандерсон попал в сферу интересов английского «Эвертона» и португальского «Спортинга».
03:00
Кадыров заявил, что гордится дружбой между Чечнёй и Белоруссией
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что гордится дружбой Чечни с Белоруссией.
03:00
Рябков прокомментировал идею проведения расширенного саммита G7
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 без участия Китая является «ущербной».
03:00
В ФСБР отметили роль Абдулманапа Нурмагомедова в успехах женской сборной России
Заместитель председателя наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
В МЧС назвали площадь пожара в деревянном храме под Томском
Площадь пожара, произошедшего в деревянном храме XIX века в селе Зоркальцево Томской области, составила 250 кв. м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
03:00
В Армении дисквалифицировали 58 человек в связи с договорными матчами
Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить текущий сезон во втором дивизионе национального чемпионата из-за скандала, связанного с договорными матчами.
03:00
В Австралии мужчину убила акула
В результате нападения акулы у побережья австралийского острова Фрейзер погиб мужчина.
03:00
В оперштабе РПЛ отреагировали на слухи о коронавирусе в «Арсенале»
В оперативном штабе Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили, что ни один из представителей тульского футбольного клуба «Арсенал» не сдавал положительного теста на коронавирус.